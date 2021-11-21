Канделаки прокомментировала новость о том, что пост главного тренера сборной РФ остается за Карпиным
Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки поддержала решение о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин останется на своем посту как минимум до стыковых матчей за право сыграть на Чемпионате мира 2022 года. Канделаки объяснила свою позицию в Telegram-канале.
В воскресенье «РБК Спорт» со ссылкой на источник среди игроков национальной команды. Данные также подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.
«Валерий Карпин нужен сборной. Сборная нужна Карпину. Так что Валерий Георгиевич никуда не уходит. Ждем жеребьевку стыков. Таким сложным выход на чемпионат мира еще не был. Тем интереснее болеть, верить и переживать за нашу команду», — написала Канделаки.
Контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года.
В настоящее время российская сборная занимает второе место в своей группе. Чтобы выйти в финал, российской сборной необходимо победить соперников в стыковых матчах. В их числе Северная Македония, Польша, Турция, Австрия, Чехия. Жеребьевка состоится 26 ноября.
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