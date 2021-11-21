Канделаки прокомментировала новость о том, что пост главного тренера сборной РФ остается за Карпиным

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки поддержала решение о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин останется на своем посту как минимум до стыковых матчей за право сыграть на Чемпионате мира 2022 года. Канделаки объяснила свою позицию в Telegram-канале.

В воскресенье «РБК Спорт» со ссылкой на источник среди игроков национальной команды. Данные также подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.