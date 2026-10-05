Талибы стали закупать оружие и беспилотники у Белоруссии при содействии РФ
Правящее в Афганистане движение «Талибан» (внесено в список террористических организаций) закупает у Белоруссии вооружение и беспилотные летательные аппараты с согласия Москвы, сообщает в youtube Afghanistan International.
Телеканал утверждает, что посредником в сделках выступает Индия. Контакты между Минском и талибами активизировались после визита в Россию министра обороны движения Мохаммада Якуба в конце мая — начале июня. Во время поездки было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Собеседник, близкий к талибам, подтвердил наличие договоренностей с Минском и заявил, что взаимодействие проходит при участии РФ. Талибы заинтересованы в вооружении и беспилотниках из-за обострения отношений с Пакистаном, а Индия, которая также конфликтует с Исламабадом, спонсирует данные сделки.
В отличие от Афганистана, выгода России от подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве неочевидна, однако у этой сделки может быть другая подоплека, объяснил НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
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