Талибы стали закупать оружие и беспилотники у Белоруссии при содействии РФ

Телеканал утверждает, что посредником в сделках выступает Индия. Контакты между Минском и талибами активизировались после визита в Россию министра обороны движения Мохаммада Якуба в конце мая — начале июня. Во время поездки было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Собеседник, близкий к талибам, подтвердил наличие договоренностей с Минском и заявил, что взаимодействие проходит при участии РФ. Талибы заинтересованы в вооружении и беспилотниках из-за обострения отношений с Пакистаном, а Индия, которая также конфликтует с Исламабадом, спонсирует данные сделки.

В отличие от Афганистана, выгода России от подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве неочевидна, однако у этой сделки может быть другая подоплека, объяснил НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

