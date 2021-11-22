«Все окей, готовимся к стыкам»: Карпин останется тренером сборной России по футболу

«Вопрос закрыт положительно. Не знаю для кого, но положительно. Все окей, готовимся к стыкам», — заявил наставник во эфире YouTube-проекта «Коммент.Шоу».

Карпин останется на посту главного тренера сборной до 31 марта следующего года, отмечает РИА ФАН.

По словам специалиста, ему звонили разные «опытные люди», которые повлияли на его решение. Карпин в том числе беседовал с экс-главными тренерами российской сборной Олегом Романцевым и Юрием Семиным, пишет Газета.ру.

Ранее Карпин заявил, что может покинуть сборную после плохой игры команды со сборной Хорватии в заключительном матче отборочного этапа ЧМ-2022. Тогда российские футболисты проиграли из-за автогола Федора Кудряшова, упустив первое место в группе H.

