«Трусость и позор»: Ловчев считает, что сборной России нечего делать на чемпионате мира

«Причем здесь тренерский просчет? У него нет других футболистов. Это не вина Карпина, не он воспитал этих игроков. Он сам был хорошим футболистом, поиграл за границей. 100% он не говорил этим футболистам – стойте сзади и отбивайтесь. Он говорил, что обязательно надо атаковать, а они ничего не выполняют, потому что не умеют этого. Кроме того, они трусливые. Ну, выиграем мы какой-то стыковой матч. Но что делать с такой игрой и с такими футболистами на чемпионате мира?» - недоумевает эксперт.

По мнению. Ловчева, российский футбол сейчас «ужасного уровня», а в головах игроков только деньги.

«Надо просто сделать условия, чтобы дети хотели идти в футбол и совершенствоваться, и тогда бы у нас не было такого позора. Я даже не говорю про результат, вчера могли и 0:0 сыграть и куда-то пройти. Но российские футболисты и наш футбол дошли до такой степени, что просто ужасно. Я родился в подмосковной деревне Крюково и захотел быть футболистом. Я по два часа в одну сторону в Москву на электричках ездил, а в 20 лет попал в сборную. Мне дали эту возможность, и никаких иностранцев не было. А сейчас все перевернулось – только деньги, деньги и деньги», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».