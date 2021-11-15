«Трусость и позор»: Ловчев считает, что сборной России нечего делать на чемпионате мира
В России сейчас нет 11 хороших футболистов, а те, кто есть, просто не смогли выполнить установку Валерия Карпина на игру с Хорватией, сказал НСН Евгений Ловчев.
Сборную России по футболу будет ждать позор на чемпионате мира, если она туда выйдет, однако главный тренер команды Валерий Карпин в этом не виноват, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» футбольный эксперт, экс игрок сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев.
Накануне сборная России проиграла в гостях Хорватии со счетом 0:1, упустив шанс с первого места выйти на чемпионат мира-2022. Болельщиков возмутила «трусливая» игра команды Карпина, которая за весь матч ни разу не ударила в створ ворот соперника.
«Виноваты все, кто развивает наш футбол на протяжении последних 30 лет. Довели до такого состояния, что у нас так тренируют и готовят пацанов, что они играют безобразно. Наши футбольные клубы из нефтянки, из газа и банковской системы выкачивают деньги и говорят, что надо отменить лимит, чтобы тут в основном иностранцы играли, а потом мы приходим к играм сборной и видим, что в нашей большой стране просто нет 11 человек хорошего уровня. Это удивительно! И мы все дурим друг друга. Наша сборная вчера два часа просто отбивалась в решающем матче, ни разу по чужим воротам не ударила, а сидят комментаторы и все говорят: «нормально», «мы могли бы куда-то попасть». И что дальше? Попали бы мы куда-то? А дальше – позор, позор и позор», - сказал Ловчев.
По его мнению, во вчерашнем матче не было тренерского просчета Валерия Карпина, просто игроки сборной России оказались неспособны выполнить установку тренера.
«Причем здесь тренерский просчет? У него нет других футболистов. Это не вина Карпина, не он воспитал этих игроков. Он сам был хорошим футболистом, поиграл за границей. 100% он не говорил этим футболистам – стойте сзади и отбивайтесь. Он говорил, что обязательно надо атаковать, а они ничего не выполняют, потому что не умеют этого. Кроме того, они трусливые. Ну, выиграем мы какой-то стыковой матч. Но что делать с такой игрой и с такими футболистами на чемпионате мира?» - недоумевает эксперт.
По мнению. Ловчева, российский футбол сейчас «ужасного уровня», а в головах игроков только деньги.
«Надо просто сделать условия, чтобы дети хотели идти в футбол и совершенствоваться, и тогда бы у нас не было такого позора. Я даже не говорю про результат, вчера могли и 0:0 сыграть и куда-то пройти. Но российские футболисты и наш футбол дошли до такой степени, что просто ужасно. Я родился в подмосковной деревне Крюково и захотел быть футболистом. Я по два часа в одну сторону в Москву на электричках ездил, а в 20 лет попал в сборную. Мне дали эту возможность, и никаких иностранцев не было. А сейчас все перевернулось – только деньги, деньги и деньги», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой говорил НСН, что у команды Валерия Карпина слишком много лишнего пафоса, понтов и хайпа, а вместо качественной игры мы видим на поле «мучение».
Со своей стороны, экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что наша команда могла бы показать другой футбол, если бы изначально ее не устраивала ничья. Он допустил, что сборная России через «стыковые матчи» может выйти на ЧМ и привел в пример сенсационную победу Сербии над Португалией.
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