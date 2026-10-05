Предложено сократить выдачу формы военнослужащим РФ из-за нехватки бюджета

Это объясняется необходимостью «оптимизировать расходы бюджетных средств». Ведомство подготовило два документа, предусматривающих сокращение выдачи отдельных предметов одежды.

Парадные фуражки, шерстяные кители, белые рубашки и галстуки с золотистой закрепкой будут получать только контрактники. Им, а также офицерам оставят галстуки с блестящей закрепкой. В Росгвардии на них смогут рассчитывать и срочники, но только из роты почетного караула.

Женщинам-военнослужащим ФСБ, Службы внешней разведки и Главного управления специальных программ (ГУСП) дадут возможность дополнительно получать по одной шерстяной пилотке и юбке лишь раз в пять лет. Это касается и жакета.

При этом денежная компенсация за эти предметы гардероба не предусмотрена, а их выдача будет зависеть от решения руководства соответствующих ведомств.

Также документы допускают возможность замены призывникам повседневной формы на полевую. Кроме того, повседневную форму и ряд других предметов вещевого довольствия призывникам смогут выдавать только на втором году службы. В частности, это куртки с длинными рукавами и брюки, белые рубашки, футболки, полусапоги и перчатки — по две пары. Зато носков и носовых платков выдадут по шесть-восемь пар.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке правил ношения военной формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

