Предложено сократить выдачу формы военнослужащим РФ из-за нехватки бюджета
Федеральная служба безопасности России предложила изменить нормы обеспечения военнослужащих формой, сообщает «Парламентская газета».
Это объясняется необходимостью «оптимизировать расходы бюджетных средств». Ведомство подготовило два документа, предусматривающих сокращение выдачи отдельных предметов одежды.
Парадные фуражки, шерстяные кители, белые рубашки и галстуки с золотистой закрепкой будут получать только контрактники. Им, а также офицерам оставят галстуки с блестящей закрепкой. В Росгвардии на них смогут рассчитывать и срочники, но только из роты почетного караула.
Женщинам-военнослужащим ФСБ, Службы внешней разведки и Главного управления специальных программ (ГУСП) дадут возможность дополнительно получать по одной шерстяной пилотке и юбке лишь раз в пять лет. Это касается и жакета.
При этом денежная компенсация за эти предметы гардероба не предусмотрена, а их выдача будет зависеть от решения руководства соответствующих ведомств.
Также документы допускают возможность замены призывникам повседневной формы на полевую. Кроме того, повседневную форму и ряд других предметов вещевого довольствия призывникам смогут выдавать только на втором году службы. В частности, это куртки с длинными рукавами и брюки, белые рубашки, футболки, полусапоги и перчатки — по две пары. Зато носков и носовых платков выдадут по шесть-восемь пар.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке правил ношения военной формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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