«У Генича это профессия»: Ловчев не обиделся на комментаторов «Матч ТВ»

Евгений Ловчев объяснил НСН, почему назвал игру сборной России непечатным словом, и подтвердил готовность работать в студии «Матч ТВ» с Константином Геничем.

Бывший игрок сборной СССР по футболу, футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что готов и дальше работать с комментаторами телеканала «Матч ТВ», студию которого он покинул в прямом эфире матча Хорватия – Россия.

Ловчев был крайне недоволен игрой сборной России, заявил, что журналисты «обманывают народ», а игра нашей команды - «говно редкое». Комментатор Константин Генич и его коллега настаивали, что нулевая ничья – хороший результат. После этого Ловчев ушел из студии, предсказав победу хорватов со счетом 1:0.

«Да нет вопросов. У Генича это профессия. Он должен это делать, комментировать и прочее», - сказал Ловчев, отвечая на вопрос, готов ли он дальше работать с Геничем в студии.

При этом он объяснил, что оценил игру сборной России «как футболист».

«Я как футболист высказал мнение, что, ребята, вы до такой степени слабые футболисты. И даже сказал слово «говно». Я это сказал, как бывший футболист сборной страны, сыгравший более 50 только официальных игр, а с товарищескими будет и 100 матчей за сборную», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Сборная России по футболу накануне проиграла Хорватии со счетом 0:1, упустив шанс выйти с первого места на чемпионат мира-2022. При этом команда Валерия Карпина за всю игру не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. По общему соотношению ударов по воротам (в створ и мимо) Россия уступила Хорватии 2:19.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ТелевидениеСборная России По ФутболуЕвгений Ловчев
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