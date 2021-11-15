«У Генича это профессия»: Ловчев не обиделся на комментаторов «Матч ТВ»

Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Более 130 школ и детсадов построят в столице за три года

До 150 человек эвакуированы из Останкинской телебашни из-за угрозы «минирования»

Студенты МГУ победили на международном конкурсе по синтетической биологии

Билеты на междугородние автобусы можно купить на Павелецком вокзале