Переход Сафонова в «ПСЖ» назвали показателем уровня российской школы вратарей
Российский тренер Ринат Билялетдинов назвал переход российского голкипера Матвея Сафонова в французский «ПСЖ» показателем уровня российской школы вратарей.
«Это отдает должное нашей вратарской школе. У нас сейчас такая плеяда вратарей, что просто глаза разбегаются. Вратари очень-очень высокого уровня», — заявил Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее стало известно, что вратарь сборной России по футболу и «Краснодара» Матвей Сафонов подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Срок соглашения – пять лет. По сообщениям СМИ, сумма, заплаченная «Краснодару», за переход футболиста составила 18 миллионов евро. Также «ПСЖ» обязался выплатить бонусы за матчи, проведенные Сафоновым, в его составе.
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