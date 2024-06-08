«Дискриминация и политическая подоплека»: FIDE признала решение по делу ФШР и Дворковича

«НЕСПРАВЕДЛИВОЕ» ОТСТРАНЕНИЕ

8 июня Международная шахматная федерация (FIDE) признала решение первой инстанции комиссии по этике по вопросу обвинений против Федерации шахмат России (ФШР) и президента организации Аркадия Дворковича, говорится на сайте объединения. Он также получил выговор за участие в работе попечительского совета ФШР. В то же время в международной федерации положительно отреагировали на то, что основную массу обвинений против Дворковича комиссия сочла необоснованными.

Решение о лишении ФШР членства в FIDE было принято 7 июня. Ограничения продлятся два года. Причиной этому послужило то, что членами ФШР являются лица, находящиеся под санкциями, а также то, что организация проводила турниры в Крыму и устраивала мероприятия в ДНР, ЛНР и Херсонской области. А последним пунктом в списке поводов для «дисквалификации» стало «несоблюдение политического нейтралитета».

«В первой инстанции комиссии было принято решение о том, чтобы вынести мне выговор за участие в попечительском совете ФШР. И я, и ФШР представили в комиссию четкие аргументы в защиту нашей позиции, но они не были приняты во внимание. Решение пока не вступило в силу. Многие из моих коллег по совету FIDE с ним не согласны. Насколько знаю, оно будет опротестовано», - рассказал Дворкович РИА Новости.