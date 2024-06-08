«Дискриминация и политическая подоплека»: FIDE признала решение по делу ФШР и Дворковича
В ФШР отстранение от FIDE считают «политически ангажированным».
Отстранение ФШР от Международной шахматной федерации в России считают «политически ангажированным». При этом пока непонятно, как именно такое решение повлияет на выступление российских спортсменов. Вероятнее всего, они и дальше смогут продолжить играть под нейтральным флагом, а вот отразится ли это на статусе внутрироссийских турниров, пока не понятно.
«НЕСПРАВЕДЛИВОЕ» ОТСТРАНЕНИЕ
8 июня Международная шахматная федерация (FIDE) признала решение первой инстанции комиссии по этике по вопросу обвинений против Федерации шахмат России (ФШР) и президента организации Аркадия Дворковича, говорится на сайте объединения. Он также получил выговор за участие в работе попечительского совета ФШР. В то же время в международной федерации положительно отреагировали на то, что основную массу обвинений против Дворковича комиссия сочла необоснованными.
Решение о лишении ФШР членства в FIDE было принято 7 июня. Ограничения продлятся два года. Причиной этому послужило то, что членами ФШР являются лица, находящиеся под санкциями, а также то, что организация проводила турниры в Крыму и устраивала мероприятия в ДНР, ЛНР и Херсонской области. А последним пунктом в списке поводов для «дисквалификации» стало «несоблюдение политического нейтралитета».
«В первой инстанции комиссии было принято решение о том, чтобы вынести мне выговор за участие в попечительском совете ФШР. И я, и ФШР представили в комиссию четкие аргументы в защиту нашей позиции, но они не были приняты во внимание. Решение пока не вступило в силу. Многие из моих коллег по совету FIDE с ним не согласны. Насколько знаю, оно будет опротестовано», - рассказал Дворкович РИА Новости.
Известно, что жалобу в Комиссию по этике и дисциплине FIDE на ФШР подали представители Федерации шахмат Украины, украинский гроссмейстер Андрей Баришполец и датский шахматист Петер Хейне Нильсен. Такой вердикт также принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ. По данным документа, исключение не затрагивает права на участие в шахматной деятельности игроков, арбитров, тренеров и клубов, которые состоят в ФШР.
Сам Дворкович, являясь членом попечительского совета ФШР, заявил, что решение будет опротестовано организацией. В федерации также настаивают на том, чтобы этот вопрос был рассмотрен на генеральной ассамблее FIDE уже в сентябре текущего года.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА
В свою очередь источник «Коммерсантъ» заявил, что такая ситуация в шахматном сообществе похожа на то, как в прошлом году Олимпийский комитет России (ОКР) лишили членства в Международном олимпийском комитете (МОК), так как формально ОКР был исключен из МОК как раз из-за интеграции в свой состав присоединенных к РФ новых территорий.
Председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал несправедливым решение лишить ФШР членства в FIDE.
«До сих пор у нас с FIDE были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть», - напомнил официальный представитель Кремля.
Между тем в ФШР такое решение FIDE называют «политически ангажированным» и «дискриминационным».
«В мире существует большое количество конфликтов, и спорт, в том числе шахматный, должен существовать вне политики. Задача спортивных федераций — сближать, а не разъединять людей. Именно этим принципом руководствуется Федерация шахмат России в своей деятельности», - говорится на сайте федерации.
При этом, несмотря на то, что в FIDE продолжают настаивать на том, что российские спортсмены в такой ситуации все равно смогут продолжить выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, в ФШР опасаются, что «из-за санкций официальный статус могут потерять внутрироссийские турниры, что усложнит отбор на некоторые важные состязания».
«На данный момент нас заверяют, что игроков, тренеров и арбитров это не коснется, но, как показывает практика последних событий в отношении спортсменов из России, уверен, что санкции будут только нарастать», - написал в своем Telegram-канале российский гроссмейстер Сергей Карякин.
28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, но в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года FIDE продлила разрешение на выступление для спортсменов из России и Белоруссии под флагом организации до 1 января 2025 года.
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