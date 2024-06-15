Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро-2024

Российские флаги заметили на трибунах на матче открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

В пятницу турнир стартовал в Мюнхене, здесь встретились сборные Германии и Шотландии. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Во время трансляции игры в кадр попали находившиеся за воротами шотландцев болельщики, которые растянули два флага России. На одном из полотен была размещена надпись «Белгород».

Чемпионат Европы по футболу пройдет 14 июня-14 июля. Сборная России не принимает участия в турнире из-за отстранения от международных соревнований на фоне событий на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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