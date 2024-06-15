Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро-2024

В пятницу турнир стартовал в Мюнхене, здесь встретились сборные Германии и Шотландии. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Во время трансляции игры в кадр попали находившиеся за воротами шотландцев болельщики, которые растянули два флага России. На одном из полотен была размещена надпись «Белгород».

Чемпионат Европы по футболу пройдет 14 июня-14 июля. Сборная России не принимает участия в турнире из-за отстранения от международных соревнований на фоне событий на Украине.

