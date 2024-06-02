Испанцы-рекордсмены и характерные немцы: Мадридский «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов
«Реал» опять выиграл Лигу чемпионов.
Испанцы в очередной раз стали победителями главного футбольного поединка Европы, но силу их соперников из «Боруссии» отмечают не только сами футболисты, но и их тренер.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РЕКОДСМЕН
Вечером 1 июня Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Игра прошла в столице Великобритании Лондоне на стадионе «Уэмбли».
«Королевский клуб» одержал победу со счетом 2:0. Голы на 74-й и 83-й минутах матча забили Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор.
Мадридский «Реал» заслуженно можно считать рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов. Вчера клуб одержал победу за трофей в 15-й раз, сыграв за него в матче 18-й. Мадрид выигрывал в 1956-1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016-2018, 2022 и 2024 годах.
В свою очередь «Боруссия» в третий раз попала в финал Лиги чемпионов. Но одержать победу команде удалось лишь один раз в 1997 году. В 2013-м и в этот раз они уступили кубок соперникам.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал победителем Лиги чемпионов уже в пятый раз и тоже считается рекордсменом по этому показателю. В 2003 и 2007 годах он одержал победу вместе с итальянским «Миланом», а уже в 2014, 2022 и 2024 — с «Реалом». Этот финал для него стал шестым, так как в 2005 году «Милан» под его руководством по пенальти проиграл «Ливерпулю».
При этом в шестой раз, который также уже можно назвать рекордным, главный футбольный турнир Европы выиграли Карвахаль, Модрич, Кроос и капитан команды Начо, сравнявшись с Франсиско Хенто, который играл за «Реал» в 1950-1960-х годах. Модрич и Карвахаль играли в финале Лиги чемпионов шесть раз. Чаще, по восемь и семь раз, за трофей боролись только Хенто, Паоло Мальдини и Альфредо Ди Стефано, а так же шесть раз в финале участвовал Криштиану Роналду.
Между тем лондонский стадион «Уэмбли» уже в восьмой раз принимал финал Лиги чемпионов. В первые это произошло еще в 1963 году, а потом с определенной периодичностью происходило в 1968, 1971, 1978, 1992, 2011, 2013 годах и теперь 2024-м. Однако Мадридский «Реал» в первый раз сыграл за титул на этой арене, а «Боруссия» в 2013 году проиграла там в финале мюнхенской «Баварии».
НЕ ТОТ УРОВЕНЬ
В игре на «Уэмбли» на 85-й минуте заменили отдавшего голевую передачу Тони Крооса. Для него эта игра стала последней в составе клуба. Он отдал место на поле Луке Модричу. На 72-й минуте у «Боруссии» на замену вышел Марко Ройс. Он тоже сыграл в последнем матче за свою команду.
Однако сам тренер победителей остался недоволен игрой.
«Мне уровень нашей игры не нравился. Мы очень много и совсем не к месту теряли мяч. Мы дали дортмундцам играть так, как они хотели. Они форсировали перехваты и играли на контратаках. В этом они наиболее опасны», – заявил Анчелотти после игры.
В свою очередь полузащитник «Реала» англичанин Джуд Беллингем, который раньше играл за «Боруссию», честно заметил, что итог игры мог бы быть и другим, так как первый тайм не был хорош для испанцев.
«Нужно быть честным: в первом тайме она была лучше. Могла забить два или три раза. Это как раз-таки тот самый характер. Клуб, за который я играю, для меня очень особенный, как и мой прошлый клуб. Без них все это было бы невозможно. Всегда буду испытывать чувство благодарности и уважения за все то, что он сделал для меня», - рассказал футболист изданию DAZN.
Позже лидер «Боруссии» Матс Хуммель подчеркнул, что гордится своей командой и тем, как далеко прошла она в этом сезоне Лиги чемпионов. Он заметил, что немецкая команда «играла смело и от души», показывая качественный футбол. Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич также отметил силу своей команды, добавив, что она смогла доказать, что вышла в финал «не просто статистами».
«Мы с первой секунды показали всему миру, что находимся здесь не просто для того, чтобы играть в финале, а, чтобы его выиграть. Мы многое сделали правильно, но в нужный момент соперники были ледяными. Этого нам не хватило», - добавил наставник «Боруссии».
Ранее главный тренер «Реала» Анчелотти в шутку обвинил футболиста Хоселу в том, что команда до сих пор не ушла в отпуск.
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