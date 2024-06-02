Испанцы-рекордсмены и характерные немцы: Мадридский «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал победителем Лиги чемпионов уже в пятый раз и тоже считается рекордсменом по этому показателю. В 2003 и 2007 годах он одержал победу вместе с итальянским «Миланом», а уже в 2014, 2022 и 2024 — с «Реалом». Этот финал для него стал шестым, так как в 2005 году «Милан» под его руководством по пенальти проиграл «Ливерпулю».

При этом в шестой раз, который также уже можно назвать рекордным, главный футбольный турнир Европы выиграли Карвахаль, Модрич, Кроос и капитан команды Начо, сравнявшись с Франсиско Хенто, который играл за «Реал» в 1950-1960-х годах. Модрич и Карвахаль играли в финале Лиги чемпионов шесть раз. Чаще, по восемь и семь раз, за трофей боролись только Хенто, Паоло Мальдини и Альфредо Ди Стефано, а так же шесть раз в финале участвовал Криштиану Роналду.

Между тем лондонский стадион «Уэмбли» уже в восьмой раз принимал финал Лиги чемпионов. В первые это произошло еще в 1963 году, а потом с определенной периодичностью происходило в 1968, 1971, 1978, 1992, 2011, 2013 годах и теперь 2024-м. Однако Мадридский «Реал» в первый раз сыграл за титул на этой арене, а «Боруссия» в 2013 году проиграла там в финале мюнхенской «Баварии».