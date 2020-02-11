Ушел из жизни чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего игрока "Спартака" Александра Мирзояна.



По данным агентства, Рейнгольд находился на турнире, посвященном знаменитому игроку "Спартака" Владимиру Степанову, но около 17 часов начал терять сознание и был госпитализирован. По словам Мирзояна, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Валерий Рейнгольд - советский футболист, игравший в "Спартаке"в качестве крайнего нападающего или полузащитника. Также выступал в составе команд "Труд" (Воронеж) и "Шинник" (Ярославль). Был мастером спорта СССР, а также чемпионом СССР 1962 года в составе красно-белых.



Отметим, что Валерий Рейнгольд регулярно комментировал для НСН новости и события, связанные с футболом. Редакция приносит родным и близким Валерия Леонидовича искренние соболезнования.