«Роналду стареет». Ветеран футбола ответил «звезде» на критику «Локомотива»
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу заявил НСН, что легендарный форвард «уже не тот».
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пожаловался на плохую игру «Локомотива» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, из-за которой, по его словам, он был расстроен собственной игрой.
«Мы встречались с “Локомотивом”, соперник отказался играть в футбол, они просто припарковали автобус. Было сложно забить, я не смог отличиться, это меня расстроило. Но всё в порядке, самое главное — победа нашей команды», — приводит слова футболиста France Football.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН категорически не согласился с форвардом «Ювентуса» и напомнил тому — годы идут, и не надо сваливать на других вину за собственные неудачи.
«Я категорически с Роналду не согласен, потому что я видел эту игру. Чем он вообще недоволен? Во-первых, в этой игре ему не дали ничего сделать — “Локомотив” построил очень грамотно игру. Они играли против одной из сильнейших команд Европы, играли в тот футбол, в который могут по набору игроков. Никакого “автобуса” я не видел. Просто “Ювентус” в этой игре выглядел бездарно, сам Роналду выглядел ниже своих возможностей. Он привык по два-три [гола] каждой команде забивать и тогда хвалить её, что она играет здорово? Чушь собачья! Роналду должен понять, что он стареет, он уже не тот, что был в прошлом. Так же как Месси и остальные. Люди теряют концентрацию, люди стареют, поэтому и меньше голевых моментов, господин Роналду! А сваливать на “Локомотив”, что он плохо играл — так каждая команда выбирает ту тактику, которая ей приемлема. Поэтому я абсолютно не согласен с Роналду», — возмутился Рейнгольд.
Матч между «Ювентусом» и «Локомотивом» завершился в пользу итальянцев. Они забили 2 против 1 с российской стороны, хотя «Локомотив» лидировал после первого тайма. Единственный гол забил Алексей Миранчук, у итальянцев отличился нападающий Пауло Дибала. В следующем матче Лиги чемпионов 6 ноября российская команда примет «Ювентус» в Москве.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Летевший в Бангкок самолет экстренно сел в Москве
- Детский сад в Ярославле проверят после избиения девочки детьми
- Шойгу объявил о досрочном отводе отрядов курдов от границы в Сирии
- Поменяли хулигана на Луиса Корвалана... Зачем Mail.ru Group разменял Газпромбанк на Сбербанк
- ДНР согласовала с Киевом дату отвода сил у Петровского