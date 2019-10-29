«Роналду стареет». Ветеран футбола ответил «звезде» на критику «Локомотива»

29 октября 201921:23
Алина Потёмкина

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу заявил НСН, что легендарный форвард «уже не тот». 

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пожаловался на плохую игру «Локомотива» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, из-за которой, по его словам, он был расстроен собственной игрой.

«Мы встречались с “Локомотивом”, соперник отказался играть в футбол, они просто припарковали автобус. Было сложно забить, я не смог отличиться, это меня расстроило. Но всё в порядке, самое главное — победа нашей команды», — приводит слова футболиста France Football.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН категорически не согласился с форвардом «Ювентуса» и напомнил тому — годы идут, и не надо сваливать на других вину за собственные неудачи.

Американское гражданство Малкина привело Фетисова в недоумение

«Я категорически с Роналду не согласен, потому что я видел эту игру. Чем он вообще недоволен? Во-первых, в этой игре ему не дали ничего сделать — “Локомотив” построил очень грамотно игру. Они играли против одной из сильнейших команд Европы, играли в тот футбол, в который могут по набору игроков. Никакого “автобуса” я не видел. Просто “Ювентус” в этой игре выглядел бездарно, сам Роналду выглядел ниже своих возможностей. Он привык по два-три [гола] каждой команде забивать и тогда хвалить её, что она играет здорово? Чушь собачья! Роналду должен понять, что он стареет, он уже не тот, что был в прошлом. Так же как Месси и остальные. Люди теряют концентрацию, люди стареют, поэтому и меньше голевых моментов, господин Роналду! А сваливать на “Локомотив”, что он плохо играл — так каждая команда выбирает ту тактику, которая ей приемлема. Поэтому я абсолютно не согласен с Роналду», — возмутился Рейнгольд.

Матч между «Ювентусом» и «Локомотивом» завершился в пользу итальянцев. Они забили 2 против 1 с российской стороны, хотя «Локомотив» лидировал после первого тайма. Единственный гол забил Алексей Миранчук, у итальянцев отличился нападающий Пауло Дибала. В следующем матче Лиги чемпионов 6 ноября российская команда примет «Ювентус» в Москве.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Криштиану РоналдуЛокомотивВалерий Рейнгольд