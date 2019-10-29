«Роналду стареет». Ветеран футбола ответил «звезде» на критику «Локомотива»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пожаловался на плохую игру «Локомотива» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, из-за которой, по его словам, он был расстроен собственной игрой.

«Мы встречались с “Локомотивом”, соперник отказался играть в футбол, они просто припарковали автобус. Было сложно забить, я не смог отличиться, это меня расстроило. Но всё в порядке, самое главное — победа нашей команды», — приводит слова футболиста France Football.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН категорически не согласился с форвардом «Ювентуса» и напомнил тому — годы идут, и не надо сваливать на других вину за собственные неудачи.