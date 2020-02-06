Ветеран «Спартака» предложил провести финал Кубка России в «Лужниках»

6 февраля 202021:16
Станислав Меркулов

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал о специальной комиссии, которая выяснит, где лучше и комфортнее провести решающий матч турнира.

Российский футбольный союз (РФС) 11 февраля на заседании исполнительного комитета примет решение о месте проведения финала Кубка России. Решающий матч турнира пройдёт 13 мая. На финал Кубка России претендуют пять городов: Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН предположил, что для проведения финального матча подошло бы нейтральное поле. В качестве варианта он предложил недавно отреставрированный стадион «Лужники» в Москве.

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«Я считаю, что каждый город имеет право на проведение этих соревнований. Для этого нужны хорошие поля, хорошие отели, транспортная доступность. Стадионы везде новые. Но где будет лучше и комфортнее, там и пройдет матч. Это должна решать специальная комиссия, состоящая из специалистов в данных отраслях. Они будут все осматривать и в итоге примут решение. В принципе, я не против того, чтобы провести финал кубков в Москве. Честно говоря, "Лужники" – претендент номер один. Нейтральное поле. Для чего же его реконструировали и приводили в такой великолепный вид? Вот как раз такие соревнования – и Кубок России, и Лига чемпионов, и Лига Европы - "Лужники" спокойно примут, стадион отвечает всем современным требованиям. К нему нет никаких вопросов», - отметил он.

Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся 4 и 5 марта. «Ахмат» (Грозный) сыграет с «Зенитом» (Санкт-Петербург). «Спартак» (Москва) сразится с ЦСКА (Москва). Помимо этого предстоят матчи между «Шинником» (Ярославль) и «Уралом» (Екатеринбург), а также между «Химки» (Московская область) и «Торпедо» (Москва).

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ФОТО: luzhniki.ru
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