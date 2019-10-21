Китаю предрекли большое футбольное будущее

«Мне кажется, что в первую очередь это коммерческий турнир. ФИФА хочет посмотреть, что из этого выйдет в денежном плане, сколько народа на него соберется. Футбол — очень серьезная и дорогая штука. Не каждый богатый клуб поедет, если это не будет подкреплено денежными делами. Выбран Китай не просто так. Там есть несколько клубов, в которых игроки получают бешеные зарплаты. В футбольном смысле Китай развивается. Через несколько лет он превратится в одну из серьезных футбольных держав. Во всяком случае, Китай претендует на то, чтобы проводить очень серьезные соревнования. Надо посмотреть, что получится, это пробный турнир. Туда приедут сильнейшие клубы. Для тех команд, у которых нет денег, поездка отменяется», — считает Рейнгольд.

С 2005 года Клубный чемпионат мира по футболу проводится ежегодно в декабре. В прошлом году турнир прошел в ОАЭ, где в финале мадридский «Реал» одержал победу над «Аль-Айном» со счетом 4:1. В 2019 и 2020 годах турнир состоится в Катаре. Сейчас в нем принимают участие семь клубов, а с 2021 года число участников увеличится до 24 команд.



