Игра самолюбия. Ветеран «Спартака» о нежелании Кокорина играть за «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пытается разорвать контракт с клубом для того, чтобы продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Как сообщают «Известия», представители футболиста считают, что из-за несостоявшегося перехода в «Сочи» Кокорину будет сложно перейти в другой клуб РПЛ.

Напомним, 28-летний нападающий провел с «Зенитом» первый сбор и в двух матчах выводил команду на поле с капитанской повязкой. Во время подготовки команды в Катаре «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако игрок отказался переходить в другую команду. На второй сбор в Испанию футболист в составе «Зенита» не полетел.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что о ситуации сложно судить, поскольку никто из участников скандала не раскрывает подробности.

«У клуба много хозяев. Непонятная история. Я не знаю, что хочет руководство «Зенита». Болельщики не в курсе, никто не в курсе. Если хочет от Кокорина избавиться, то не таким же путем! Надо тогда разорвать контракт, который и без того уже давно разорван, он какие-то копейки получает сейчас после того как ему разрешили играть. И сказать ему честно, что он больше не нужен. Зачем ссылать его туда, куда он не хочет ехать? Сделайте его тогда свободным игроком. Порвать с ним все отношения и сказать: "Парень, выбирай команду сам". Главный тренер Семак на грани срыва. Он хочет, чтобы Кокорин был в команде, отстаивает его позиции, затем руководство вызывает на ковер Семака, продлевает ему контракт, и Семак успокаивается. Вроде ему и Кокорин уже не нужен. Это загадка и темный лес. До тех пор, пока они не решат между собой отношения, что-то говорить бесполезно, мы ничего не знаем, это тайна, на которой висит десять замков», - добавил он.

Об интересе к нападающему заявлял главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат, знакомый с игроком по совместной работе в сборной России. Отмечается, что трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах закрывается 31 января. Вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев отчим и по совместительству агент Кокорина Кирилл Логинов оставил без комментариев.