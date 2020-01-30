Игра самолюбия. Ветеран «Спартака» о нежелании Кокорина играть за «Сочи»
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд обсудил с НСН скандал с переводом нападающего «Зенита» в худшую команду сезона.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пытается разорвать контракт с клубом для того, чтобы продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Как сообщают «Известия», представители футболиста считают, что из-за несостоявшегося перехода в «Сочи» Кокорину будет сложно перейти в другой клуб РПЛ.
Напомним, 28-летний нападающий провел с «Зенитом» первый сбор и в двух матчах выводил команду на поле с капитанской повязкой. Во время подготовки команды в Катаре «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако игрок отказался переходить в другую команду. На второй сбор в Испанию футболист в составе «Зенита» не полетел.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что о ситуации сложно судить, поскольку никто из участников скандала не раскрывает подробности.
«У клуба много хозяев. Непонятная история. Я не знаю, что хочет руководство «Зенита». Болельщики не в курсе, никто не в курсе. Если хочет от Кокорина избавиться, то не таким же путем! Надо тогда разорвать контракт, который и без того уже давно разорван, он какие-то копейки получает сейчас после того как ему разрешили играть. И сказать ему честно, что он больше не нужен. Зачем ссылать его туда, куда он не хочет ехать? Сделайте его тогда свободным игроком. Порвать с ним все отношения и сказать: "Парень, выбирай команду сам". Главный тренер Семак на грани срыва. Он хочет, чтобы Кокорин был в команде, отстаивает его позиции, затем руководство вызывает на ковер Семака, продлевает ему контракт, и Семак успокаивается. Вроде ему и Кокорин уже не нужен. Это загадка и темный лес. До тех пор, пока они не решат между собой отношения, что-то говорить бесполезно, мы ничего не знаем, это тайна, на которой висит десять замков», - добавил он.
Об интересе к нападающему заявлял главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат, знакомый с игроком по совместной работе в сборной России. Отмечается, что трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах закрывается 31 января. Вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев отчим и по совместительству агент Кокорина Кирилл Логинов оставил без комментариев.
Валерий Рейнгольд выразил свое отношение к истории с Кокориным. Он заявил, что у футболиста сыграло самолюбие, когда его «сослали» в команду, находящуюся на последней строчке турнирной таблицы.
«Играть он имеет право, отсидел свое, наказание отбыл, что еще надо? Он уже парень взрослый. Ему еще надо набрать форму хотя бы такую, которая у него была раньше. Идти в команду, которая на последнем месте и одной ногой находится в первом дивизионе? Какое там повышение квалификации? У него же есть самолюбие. Спортсмены знают свои достоинства и недостатки. Он завелся, понял, что "Зениту" не нужен. Ждем развязки этой истории», - заключил он.
Ранее бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявлял, что Кокорин не в том положении, чтобы выбирать, где играть, а где нет. «Кокорин – это не Марадона, не Месси, не Рональдо, чтобы он сказал "нет" и не поехал играть в Сочи. Он сегодня провинившийся футболист, который натворил много дел, ему сейчас надо цепляться, чтобы заиграть, чтобы не пропала его молодость. Он должен использовать предоставленную возможность, чтобы зацепиться за основной состав и доказать, что он может играть за любой состав топ-клубов России», - отметил он.
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