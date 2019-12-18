Ветеран «Спартака»: У «Лучшего тренера» Сёмина в России нет конкурентов
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что Юрий Сёмин, безусловно, достоин награды «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
Федерация спортивных журналистов России подвела итоги 2019 года. Как сообщает пресс-служба организации, наставник «Локомотива» Юрий Семин стал обладателем награды «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер». Под его руководством железнодорожники стали серебряными призерами чемпионата России, а также выиграли Кубок страны.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что Юрий Сёмин, безусловно, достоин такого звания.
«Футбольная команда "Локомотив" вообще очень многим ему обязана. У клуба были разные времена, но когда Юрий Сёмин был на посту – все вопросы снимались. И я не вижу на данный момент никакого футбольного тренера, который мог бы с ним конкурировать в России. Он очень опытный, завоевал очень много наград с ФК "Локомотив" и достоин того, чтобы о нём говорили только хорошие вещи», - отметил собеседник НСН.
Комментируя идею о том, что «лучшего тренера» Юрия Сёмина можно было бы прикрепить к наставнику сборной России по футболу Станиславу Черчесову в качестве помощника, Валерий Рейнгольд заявил, что соответствующее предложение должно поступить от самого тренера национальной команды.
«Пока Станислав Черчесов хорошо справляется. В нашей сборной нет никакой катастрофы. Конечно, мы не можем рассчитывать на звание чемпионов мира или Европы, это однозначно. Сборная России пока не подходит по классу и мастерству. А вот тренер выполняет свою работу абсолютно нормально. У меня нет к нему претензий. Команда это доказала, вышла из группы и будет играть в финальной части первенства Европы по футболу. А если помощь Сёмина вдруг и понадобится, то Черчесов должен сам об этом заявить. А лезть к нему в душу и навязываться в помощники не каждый будет. Тем более, Юрий Сёмин», - подчеркнул двукратный обладатель Кубка СССР по футболу.
Резюмируя, Валерий Рейнгольд добавил, что в России очень много достойных тренеров. К ним нужно просто «повернуться лицом» и дать им работать.
«У нас есть Егор Титов, Андрей Тихонов, Сергей Юран и другие. Вот вам кадры. Просто надо доверять нашим ребятам. У нас же хотят всё и сразу. А "по щучьему веленью" бывает только в сказке», - заключил эксперт.
Добавим, лучшей командой уходящего года Федерация спортивных журналистов России назвала национальную сборную по пляжному футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира. Среди спортсменов лауреатами премии стали паралимпиец-пауэрлифтер Владимир Балынец, велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва, гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный.
Кроме того, были отмечены фехтовальщица Инна Дериглазова, пловчиха Юлия Ефимова, фигуристка Алёна Косторная, теннисист Даниил Медведев, легкоатлетка Анжелика Сидорова, также Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, выступающие в пляжном волейболе.
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