Ветеран «Спартака»: У «Лучшего тренера» Сёмина в России нет конкурентов

Федерация спортивных журналистов России подвела итоги 2019 года. Как сообщает пресс-служба организации, наставник «Локомотива» Юрий Семин стал обладателем награды «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер». Под его руководством железнодорожники стали серебряными призерами чемпионата России, а также выиграли Кубок страны.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что Юрий Сёмин, безусловно, достоин такого звания.

«Футбольная команда "Локомотив" вообще очень многим ему обязана. У клуба были разные времена, но когда Юрий Сёмин был на посту – все вопросы снимались. И я не вижу на данный момент никакого футбольного тренера, который мог бы с ним конкурировать в России. Он очень опытный, завоевал очень много наград с ФК "Локомотив" и достоин того, чтобы о нём говорили только хорошие вещи», - отметил собеседник НСН.

Комментируя идею о том, что «лучшего тренера» Юрия Сёмина можно было бы прикрепить к наставнику сборной России по футболу Станиславу Черчесову в качестве помощника, Валерий Рейнгольд заявил, что соответствующее предложение должно поступить от самого тренера национальной команды.

«Пока Станислав Черчесов хорошо справляется. В нашей сборной нет никакой катастрофы. Конечно, мы не можем рассчитывать на звание чемпионов мира или Европы, это однозначно. Сборная России пока не подходит по классу и мастерству. А вот тренер выполняет свою работу абсолютно нормально. У меня нет к нему претензий. Команда это доказала, вышла из группы и будет играть в финальной части первенства Европы по футболу. А если помощь Сёмина вдруг и понадобится, то Черчесов должен сам об этом заявить. А лезть к нему в душу и навязываться в помощники не каждый будет. Тем более, Юрий Сёмин», - подчеркнул двукратный обладатель Кубка СССР по футболу.