«Цикл замкнулся?» Федуну пророчат уход из «Спартака»
Федун обещает и дальше заниматься «Спартаком», эксперты считают его деньги, а болельщики мечтают об Абрамовиче и вспоминают уход Ельцина.
На фоне ухода с поста вице-президента «Лукойла» президента «Спартака» Леонида Федуна болельщики и специалисты гадают, хватит ли у миллиардера денег, чтобы и дальше содержать клуб.
В СМИ уже появились слухи о возможном приобретении «Спартака» компанией Evraz, крупнейшим акционером которой является Роман Абрамович. Кроме того, об уходе из клуба в среду объявил советник Федуна, итальянец Франко Камоцци.
ФЕДУН В СПАРТАКЕ: «ЦИКЛ ЗАМКНУЛСЯ?»
Леонид Федун стал владельцем «Спартака» в 2004 году, выиграв с тех пор один чемпионский титул и один Кубок России, сменив около двух десятков тренеров и став объектом ненависти болельщиков.
Пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию он занимал с 1994 года. В понедельник в компании объявили, что Леонид Арнольдович уходит «в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами». Ранее из «Лукойла» на фоне британских санкций ушел основатель компании Вагит Алекперов, являющийся совладельцем «Спартака».
При этом сам Федун пообещал, что будет и дальше заниматься красно-белыми.
«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» — делать всё, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — процитировала Федуна пресс-служба «Спартака».
Между тем, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко усомнился, что Федун продолжит работу в легендарном клубе.
«Формулировка, которая звучала из компании, довольно жёсткая. Не припоминаю, чтобы писали, что не по собственному желанию, а в связи с уходом на пенсию, по семейным обстоятельствам. Это можно по-разному формулировать. Я не уловил в этой формулировке дружественного прощания. (…) Не думаю, что после ухода из "Лукойла" Федун ещё долгое время будет в "Спартаке". Как он сам говорил: "Цикл замкнулся"», - сказал Червиченко «Чемпионату».
Еще в начале марта телеканал «Матч ТВ» утверждал, что Федун на фоне спецоперации на Украине потерял до 80% своего состояния, которое в 2021 году оценивалось в $11,1 млрд. Сегодня Forbes оценивает капитал владельца «Спартака» в $5 млрд.
ОТ КАМОЦЦЦИ ДО АБРАМОВИЧА: «Я УСТАЛ, Я МУХОЖУК»
На следующий день после ухода Федуна с поста вице-президента «Лукойла» издание «РБ Спорт» сообщило, что «Спартак» может купить компания Evraz, крупнейшим акционером которой выступает Роман Абрамович.
Однако 29 июня в компании опровергли эту информацию.
«"Евраз" не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», - сообщили в пресс-службе компании РИА Новости.
Однако болельщики уверены, что дыма без огня не бывает.
В конце мая, после победы «Спартака» в Кубке России в СМИ появилась информация об уходе из клуба итальянского тренера Паоло Ваноли. В клубе ее упорно опровергали. Тем не менее, уже 9 июня Ваноли покинул красно-белых.
В среду также стало известно, что из «Спартака» уходит советник Федуна, итальянец Франко Камоцци.
«Завтра я покидаю «Спартак», это правда. Почему? Мое время прошло. Это была лично моя инициатива закончить работу с этим клубом. Никакого конфликта с клубом у меня нет. Отношения с Федуном и Заремой? С моей стороны — никаких проблем не было», — сказал Камоцци «Спорт-Экспрессу».
Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили, комментируя новость об уходе Камоцци, также задался вопросом, а сколько денег осталось у Федуна.
«Будет ли Федун искать нового советника? Всё зависит от того, сколько денег у него осталось. Надо спросить у Федуна», — отметил он.
Болельщики, обрадовавшиеся было перспективе пришествия в «Спартак» Романа Абрамовича, сходятся во мнении, что переменам в клубе будут рады все.
«Наверно не только я, но и большинство болельщиков устали и хотят любых перемен. Авось, будут к лучшему», - выразил общее мнение nefilolog.
«Новость - огонь) Но в ближайшее время «Спартак» не купят», - прогнозирует scts88.
«Я устал. Я мухожук», - подвел черту под эпохой Федуна в «Спартаке» thatupac, напомнив об уходе с поста президента РФ Бориса Ельцина.
На фоне всех этих событий «Спартак» готовится к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России, который должен состояться в Санкт-Петербурге 9 июля.
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