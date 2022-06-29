«Цикл замкнулся?» Федуну пророчат уход из «Спартака»

ФЕДУН В СПАРТАКЕ: «ЦИКЛ ЗАМКНУЛСЯ?»

Леонид Федун стал владельцем «Спартака» в 2004 году, выиграв с тех пор один чемпионский титул и один Кубок России, сменив около двух десятков тренеров и став объектом ненависти болельщиков.

Пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию он занимал с 1994 года. В понедельник в компании объявили, что Леонид Арнольдович уходит «в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами». Ранее из «Лукойла» на фоне британских санкций ушел основатель компании Вагит Алекперов, являющийся совладельцем «Спартака».

При этом сам Федун пообещал, что будет и дальше заниматься красно-белыми.

«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» — делать всё, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — процитировала Федуна пресс-служба «Спартака».

Между тем, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко усомнился, что Федун продолжит работу в легендарном клубе.

«Формулировка, которая звучала из компании, довольно жёсткая. Не припоминаю, чтобы писали, что не по собственному желанию, а в связи с уходом на пенсию, по семейным обстоятельствам. Это можно по-разному формулировать. Я не уловил в этой формулировке дружественного прощания. (…) Не думаю, что после ухода из "Лукойла" Федун ещё долгое время будет в "Спартаке". Как он сам говорил: "Цикл замкнулся"», - сказал Червиченко «Чемпионату».

Еще в начале марта телеканал «Матч ТВ» утверждал, что Федун на фоне спецоперации на Украине потерял до 80% своего состояния, которое в 2021 году оценивалось в $11,1 млрд. Сегодня Forbes оценивает капитал владельца «Спартака» в $5 млрд.