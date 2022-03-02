СМИ: Владелец «Спартака» Федун потерял до 80% состояния

Как отметил один из собеседников канала, пока непонятно, как потери владельца «Спартака» отразятся на самом клубе. Источник указал, что у столичной команды свой бюджет.

По данным Forbes, в 2021 году Федун занимал 16-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России: состояние бизнесмена оценивалось в $11,1 млрд.

Из-за ситуации вокруг Украины Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили клубы и сборные из РФ от всех соревнований. В частности, «Спартак» исключили из числа участников 1/8 финала Лиги Европы.

