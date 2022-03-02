СМИ: Владелец «Спартака» Федун потерял до 80% состояния
Миллиардер, вице-президент компании «Лукойл» и глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния из-за ситуации на финрынке на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники.
Как отметил один из собеседников канала, пока непонятно, как потери владельца «Спартака» отразятся на самом клубе. Источник указал, что у столичной команды свой бюджет.
По данным Forbes, в 2021 году Федун занимал 16-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России: состояние бизнесмена оценивалось в $11,1 млрд.
Из-за ситуации вокруг Украины Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили клубы и сборные из РФ от всех соревнований. В частности, «Спартак» исключили из числа участников 1/8 финала Лиги Европы.
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