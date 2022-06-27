Федун ушёл с поста вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию

В сообщении говорится, что это связано с достижением им пенсионного возраста, а также с семейными обстоятельствами.

Президент ПАО «Лукойл» Вадим Воробьев отметил, что Федун является ключевым человеком в истории компании, который «предвидел многие важные события в отрасли».

«От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», – добавил он.

Ранее общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова заявила, что покинет свой пост, так как «разошлась во взглядах с государством».

