Федун ушёл с поста вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию

Совладелец ПАО «Лукойл» Леонид Федун покинул должность вице-президента компании по стратегическому развитию, сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что это связано с достижением им пенсионного возраста, а также с семейными обстоятельствами.

Президент ПАО «Лукойл» Вадим Воробьев отметил, что Федун является ключевым человеком в истории компании, который «предвидел многие важные события в отрасли».

«От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», – добавил он.

Ранее общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова заявила, что покинет свой пост, так как «разошлась во взглядах с государством».

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ФОТО: РИА Новости
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