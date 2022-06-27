Федун ушёл с поста вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию
Совладелец ПАО «Лукойл» Леонид Федун покинул должность вице-президента компании по стратегическому развитию, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что это связано с достижением им пенсионного возраста, а также с семейными обстоятельствами.
Президент ПАО «Лукойл» Вадим Воробьев отметил, что Федун является ключевым человеком в истории компании, который «предвидел многие важные события в отрасли».
«От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», – добавил он.
Ранее общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова заявила, что покинет свой пост, так как «разошлась во взглядах с государством».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- Жирков ушёл из ФК «Химки»
- Федун ушёл с поста вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию
- В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите G20
- В России получающее господдержку предприятие купило яхту под видом теплицы
- Путин раскритиковал зарубежные фармкомпании, проталкивающие лекарства в России
- «Вкусно - и точка» открыла 142 ресторана из бывшей сети McDonald's
- СМИ: академика Лео Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением
- Газманов разорвал на своём концерте флаг США
- Реаниматолог назвал главные симптомы солнечного удара
- Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Попову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru