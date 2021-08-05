«Уйми жену!» Ловчев призвал Федуна и Зарему перестать позорить «Спартак»

«Я воспитан людьми, которые создали общество «Спартак». Это братья Старостины и особенно Николай Петрович Старостин, который придумал это название. Моим, можно сказать, «отцом», который сделал из меня футболиста, является другой великий спартаковец Никита Симонян. А сегодня, когда я смотрю на то, что творит Зарема Салихова, кто бы она ни была, они вместе с Федуном позорят «Спартак». Я не говорю о результатах матчей, о том, что команда проигрывает. Нет, это бывает во всех командах, и я был капитаном команды, которая вылетала в низшую лигу. Вопрос в том, - что для них «Спартак»? Сегодня я вижу, как мадам просто позорит «Спартак», который при Федуне дошел от великого Старостина до Заремы. Она всех буквально, можно сказать, оскорбляет, унижает. И все это при попустительстве мужа, который как-то вышел и говорит: «Ну, ребят, она в конце концов моя жена». Ну тогда уйми жену!» - призывает Ловчев.

По его мнению, пока Федун остается во главе «Спартака», ничего не изменится.

«Федун руководит «Спартаком» с 2003 года. Это 18 лет, за которые поменялось 16 или 17 тренеров. Это – не руководство клубом, а бардак. Поэтому, пока «Спартак» не будет в других руках, ничего не поменяется. Там нет вообще практически никакой трансферной политики. За последнее время поменялось столько спортивных руководителей, около клуба все время были агенты, – я их «жуками» называю, - и столько денег ушло «в никуда». Поэтому, я не думаю, что Тедеско (бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско - прим. НСН) каким-то боком влияет. Влияют те люди, которые хотят заработать денег», - уверен спартаковец.

При этом Ловчев назвал прискорбным тот факт, что сейчас вместо игры «Спартака» все обсуждают Зарему и ее «выступления».

«Прискорбно, что сегодня мы говорим не об игровых результатах «Спартака», а о том, кто такая Зарема, которая ворвалась в мир спартаковцев, что она из себя представляет, и что вообще стал из себя представлять «Спартак». Для меня это нонсенс с большим знаком минус. Зарема публичный человек, сегодня ее высказывания для многих интересны, и запретить ей это никто не может. Но те люди, в отношении которых она «выступает», не могут быть роботами. У них тоже есть чувства и, видя, что хозяин клуба Федун сам не одергивает ее, они понимают, что он каким-то боком на ее стороне, и не хотят терпеть этого», - заключил собеседник НСН.

После поражения «Спартака» от португальской «Бенфики» со счетом 0:2 в третьем квалификационного раунда Лиги чемпионов стало известно, что спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов намерен покинуть клуб.

Попов назвал «последней каплей» отказ от трансфера аргентинца Гонсало Монтиэля. По его словам, тренер красно-белых Руй Витория одобрил этого игрока, однако владелец клуба Леонид Федун отказался от сделки, сославшись на мнение бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том, что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба (Заремы Салиховой – прим. НСН). Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться», - подчеркнул Попов (цитата по "Спорт-Экспрессу").