«Церемония без короля»: В России обсуждают встречу Путина с олимпийцами
Большунов не приехал на встречу, но получил поздравления от президента, Валиева отметила 16-летие, а Щербакова отбивается от нападок болельщиков.
Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с победителями зимней Олимпиады в Пекине, вручив им госнаграды.
На встречу с главой государства пришли девять человек, включая фигуристку Камилу Валиеву, отмечающую сегодня 16-летие.
При этом на фоне дисквалификации пловца Евгения Рылова за участие в митинг-концерте «Крымская весна» болельщиков интересовало, кто из чемпионов не придет на встречу с Путиным, - здесь в эпицентре внимания оказались Александр Большунов и Анна Щербакова.
ДЕРЗКИЕ ЛЫЖНИКИ И КОРОЛЬ
На встречу с президентом пришли фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, а также лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов и Вероника Степанова.
До этого они проходили длительный карантин на базе в подмосковном Новогорске.
При этом на торжественной церемонии не было главного героя Олимпиады-2020, лыжника Александра Большунова, получившего прозвище «Великий» после трех золотых, серебряной и бронзовой медалей Пекина.
Как отметил Путин, российские лыжники выступили на Олимпиаде «дерзко в самом хорошем смысле этого слова». При этом президент отдельно поздравил Большунова, назвав его «королем лыж».
«У меня есть возможность его поздравить, в его активе три золотые награды, серебряная и бронзовая медали и абсолютно заслуженное символичное звание "короля лыж"», - сказал Путин.
При этом официальная версия отсутствия на церемонии Большунова – травма.
«Почему вчера была вероятность, что Александр будет присутствовать на встрече с президентом, а сегодня — нет? Это связано с тем, что на приём к президенту нужно всё-таки пройти карантин, иметь при себе ПЦР-тест. После болезни, которая была у Большунова, Александр не находился на карантине и тесты не сдавал. Просто не получилось подготовиться к встрече в сжатые сроки. Поэтому сегодня Александра Большунова на награждении не будет», —объяснил «Чемпионату» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
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ДЕВУШКА, ЖЕНА, ТЕЩА И ХЕЙТЕРЫ ЩЕРБАКОВОЙ
Если к Большунову особых претензий интернет-комментаторы не имели, то отсутствие на встрече с Путиным фигуристки Анны Щербаковой многих сильно возмутило.
Дело в том, что Щербакова вполне здорова и сегодня выступает в Нижнем Новгороде с шоу своего тренера Этери Тутберидзе, отмечает ТАСС.
«А где Анна? Деньги грести на шоу, так Щербакова здорова, а встречаться с президентом больна? Странно, пусть власти заинтересуются этим», - посоветовала Alisa Arbenina.
При этом teddy10 высказал мнение, что те, кто не пришел на встречу с Путиным, сославшись «на непрохождение карантина, недомогание и прочее, поведут себя грамотно - не замажут свою спортивную репутацию».
«Я вообще не понимаю, почему не отмажутся все подряд. Они понимают, чем это сейчас чревато с коммерческой - чисто прагматичной - точки зрения? Они не видят, как за участие в политических провластных мероприятиях с очень титулованными спортсменами разрывают рекламные и спонсорские контракты?» - добавил Doctor of Philosophy.
При этом в отличие от болельщиков Путин тепло высказался и о Щербаковой, не усмотрев в ее отсутствии подвоха.
«Уже третью Олимпиаду подряд у России - абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной», - сказал президент РФ.
Между тем, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сказал сегодня, что ничего не теряет от девятимесячной дисквалификации Международной федерации плавания (FINA) за участие в митинг-концерте с участием Путина.
«Меня пригласили на концерт, посвящённый Крыму, и людям это не понравилось. Я считаю, что это неправильно. На территории своей страны я сам могу выбирать, что делать. Я и не должен всем нравиться – только своей девушке, маме и тёще», — сказал Рылов в эфире телеканала «Россия 24».
По данным «Чемпионата», на сегодняшнюю встречу с Путиным помимо Большунова и Щербаковой не явились лыжники Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов.
КАМИЛА ВСЕ РЕШИЛА
Ну а среди пришедших на встречу с Путиным главное внимание было приковано к юной Камиле Валиевой, оказавшейся в Пекине в центре допингового скандала и травли зарубежных СМИ.
«Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире по-особому переживали за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность, своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти дополнительные средства и не нужны, мы с вами это хорошо понимаем и знаем», - сказал Путин о выступлении фигуристки.
Он предложил всем поздравить Валиеву, которой сегодня исполнилось 16 лет.
«Для меня большая честь - получать награду президента Российской Федерации в день своего 16-летия. Спасибо, что вы любите спорт, поддерживаете спортсменов, это для нас очень важно», - сказала в ответ Камила, пришедшая на церемонию с мамой и получившая от президента Орден Дружбы.
По данным ТАСС, помимо Валиевой этот орден получили фигуристы Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина, а также лыжники Вероника Степанова и Алексей Червоткин. Ордена Почета были удостоены фигурист Никита Кацалапов и лыжник Денис Спицов, а «Великий Большунов» получит орден Александра Невского.
«Кажется, Камила со своей карьерой все решила», - подвел итоги дня Lucia Vincent.
В завершении церемонии, которая прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, оркестр исполнил патриотическую композицию «Славься» Михаила Глинки. После этого президенту и спортсменам вынесли шампанское.
На зимней Олипмиаде-2022 в Пекине, прошедшей в феврале, российские спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
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