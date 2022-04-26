«Церемония без короля»: В России обсуждают встречу Путина с олимпийцами

ДЕРЗКИЕ ЛЫЖНИКИ И КОРОЛЬ

На встречу с президентом пришли фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, а также лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов и Вероника Степанова.

До этого они проходили длительный карантин на базе в подмосковном Новогорске.

При этом на торжественной церемонии не было главного героя Олимпиады-2020, лыжника Александра Большунова, получившего прозвище «Великий» после трех золотых, серебряной и бронзовой медалей Пекина.

Как отметил Путин, российские лыжники выступили на Олимпиаде «дерзко в самом хорошем смысле этого слова». При этом президент отдельно поздравил Большунова, назвав его «королем лыж».

«У меня есть возможность его поздравить, в его активе три золотые награды, серебряная и бронзовая медали и абсолютно заслуженное символичное звание "короля лыж"», - сказал Путин.

При этом официальная версия отсутствия на церемонии Большунова – травма.

«Почему вчера была вероятность, что Александр будет присутствовать на встрече с президентом, а сегодня — нет? Это связано с тем, что на приём к президенту нужно всё-таки пройти карантин, иметь при себе ПЦР-тест. После болезни, которая была у Большунова, Александр не находился на карантине и тесты не сдавал. Просто не получилось подготовиться к встрече в сжатые сроки. Поэтому сегодня Александра Большунова на награждении не будет», —объяснил «Чемпионату» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.



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ДЕВУШКА, ЖЕНА, ТЕЩА И ХЕЙТЕРЫ ЩЕРБАКОВОЙ

Если к Большунову особых претензий интернет-комментаторы не имели, то отсутствие на встрече с Путиным фигуристки Анны Щербаковой многих сильно возмутило.

Дело в том, что Щербакова вполне здорова и сегодня выступает в Нижнем Новгороде с шоу своего тренера Этери Тутберидзе, отмечает ТАСС.

«А где Анна? Деньги грести на шоу, так Щербакова здорова, а встречаться с президентом больна? Странно, пусть власти заинтересуются этим», - посоветовала Alisa Arbenina.

При этом teddy10 высказал мнение, что те, кто не пришел на встречу с Путиным, сославшись «на непрохождение карантина, недомогание и прочее, поведут себя грамотно - не замажут свою спортивную репутацию».

«Я вообще не понимаю, почему не отмажутся все подряд. Они понимают, чем это сейчас чревато с коммерческой - чисто прагматичной - точки зрения? Они не видят, как за участие в политических провластных мероприятиях с очень титулованными спортсменами разрывают рекламные и спонсорские контракты?» - добавил Doctor of Philosophy.

При этом в отличие от болельщиков Путин тепло высказался и о Щербаковой, не усмотрев в ее отсутствии подвоха.

«Уже третью Олимпиаду подряд у России - абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной», - сказал президент РФ.

Между тем, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сказал сегодня, что ничего не теряет от девятимесячной дисквалификации Международной федерации плавания (FINA) за участие в митинг-концерте с участием Путина.

«Меня пригласили на концерт, посвящённый Крыму, и людям это не понравилось. Я считаю, что это неправильно. На территории своей страны я сам могу выбирать, что делать. Я и не должен всем нравиться – только своей девушке, маме и тёще», — сказал Рылов в эфире телеканала «Россия 24».

По данным «Чемпионата», на сегодняшнюю встречу с Путиным помимо Большунова и Щербаковой не явились лыжники Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов.