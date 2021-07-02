Хорватов не обыграем! Стало известно, что мешает отставке Черчесова
Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил Радиоточке НСН, что нет такого тренера, который придет вместо Черчесова и уже завтра добьется со сборной России существенно лучшего результата.
Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к заявлению главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова о том, что одной из причин провала команды на Евро-2020 стал перенос турнира из-за пандемии.
Черчесов сказал в пятницу журналистам, что из-за переноса Чемпионата Европы с 2020 на 2021 год тренерский штаб не видел игроков 10 месяцев, и «это был первый звонок к тому, что нас ждёт».
«Не только сборная России играла в таких условиях, они были равны для всех. Поэтому, я думаю, что конкретно на выступление нашей сборной это никак не повлияло. Это не является объяснением отсутствия содержания игры во всех трех матчах, которое продемонстрировала сборная России. Другие команды играют в гораздо более сложном графике. В чемпионатах Англии, Италии и Испании по 38 туров, а в России - 30. Более того, я хочу напомнить, что Чемпионат России, в отличие от турниров в других странах, раньше закончили, идя навстречу сборной. Поэтому у сборной России было больше всех времени на подготовку к Чемпионату Европы. Так что такое объяснение не очень подходит», - сказал Черданцев.
По его мнению, провальные выступления на крупных турнирах должны заканчиваться отставкой тренера, однако специалиста, который в одночасье преобразил бы сборную России, не существует в природе. Поэтому на вопрос об отставке Черчесова нет однозначного ответа.
«Это сложный вопрос. Любой турнир и его итоги являются поводом для пересмотра действующего контракта с тренером. Контракт действует, чтобы его расторгнуть, нужны основания, и нужно платить компенсацию. Когда с тренером подписывали контракт, очевидно, какие-то условия обсуждались. Если отвлечься от финансовой составляющей, на мой взгляд, подобные неудачи на больших турнирах должны заканчиваться сменой тренера. Российскому футболу нужны большие реформы. Они происходят, но это требует большого количества времени. Ожидать, что система изменится за один-два-три-четыре года, к сожалению, не приходится. А вот такого тренера, который придет и завтра выиграет со сборной России Чемпионат Мира, в природе не существует. Более того, в природе не существует тренера, который завтра придет по ходу уже начавшегося отбора к ЧМ и добьется существенно лучшего результата, например, два раза обыграет сборную Хорватии. Поэтому ответа на вопрос, надо ли увольнять Черчесова, нет», - пояснил комментатор.
Черданцев считает, что заявление Черчесова об отставке сразу после поражения России от Дании и вылета с Евро-2020 было бы эмоциональным решением живого человека.
«Человеческие эмоции тренера – очень важная составляющая спорта. Поэтому логичным эмоциональным решением, на мой взгляд, было бы на послематчевой пресс-конференции подать в отставку. Это была бы реакция живого человека, тренера, который сам в эфире, и общаясь со мной в том числе, заявлял, что все покажет результат. Но выясняется, что результат не важен, а что тогда важно? Если не было качества игры, не было результата и все остается на своих местах, тогда смысл всего этого в чем был? Если такого не происходит, значит Станислав Черчесов относится к команде не по-тренерски, а как-то иначе. Может он видит себя в качестве генерального менеджера, который решает не только тренерские задачи, игру в футбол и результат, но и нацелен на достижение каких-то иных целей», - заключил собеседник НСН.
Сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф Чемпионата Европы 2020, заняв четвертое место в группе с участием Бельгии, Дании и Финляндии.
Российский футбольный союз 30 июня признал работу Черчесова на турнире «неудовлетворительной», однако, по данным СМИ, выразил ему доверие. Между тем, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил о необходимости перемен в российском футболе, допустив возможность кадровых перестановок.
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