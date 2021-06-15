«Отработал блестяще!» Губерниев прокомментировал скандал с Бузовой
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что не оскорблял Ольгу Бузову в эфире телеканала «Матч ТВ». Об этом комментатор написал у себя в Telegram-канале.
По мнению Губерниева, Бузова сама вела себя вызывающе. «Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было! Напротив, спрашивал о футболе и театре! А вот Ольга немного разошлась», — подчеркнул комментатор.
Ранее 14 июня Ольга Бузова поучаствовала в обсуждении выступления сборной России на Евро-2020. Разговор между Бузовой и Губерниевым перешел на повышенные тона. После того, как Губерниев несколько раз спросил у Бузовой, «пьет ли она коньяк по утрам», телеведущая расплакалась. В ответ Бузова назвала Губерниева «дном», пишет URA.RU.
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