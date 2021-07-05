Солдат Путина. Стали известны подробности возможной отставки Черчесова

«Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним… Я хотел сказать «болельщиком», но я не уверен, что Владимир Владимирович — болельщик. Он не болельщик? Я не болельщик, и он не болельщик. Он отчитывается перед тем, кто его назначил. Нормально. Это в России так. Да, он государственный чиновник класса А. Человек сказал правду, а вы опять недовольны», - заявил Венедиктов в эфире радиостанции.

Не чиновником, но менеджером назвал Черчесова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев. По его словам, логичным эмоциональным решением для Черчесова было бы на послематчевой пресс-конференции подать в отставку.

«Это была бы реакция живого человека, тренера, который сам в эфире, и, общаясь со мной в том числе, заявлял, что все покажет результат. Но выясняется, что результат не важен, а что тогда важно? Если не было качества игры, не было результата и все остается на своих местах, тогда смысл всего этого в чем был? Если такого не происходит, значит Станислав Черчесов относится к команде не по-тренерски, а как-то иначе. Может он видит себя в качестве генерального менеджера, который решает не только тренерские задачи, игру в футбол и результат, но и нацелен на достижение каких-то иных целей», - заявил собеседник НСН.

Проблема не в тренере сборной, а во всей системе подготовки высококвалифицированных кадров в спорте, заявил футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Возникает вопрос, где получили футбольное образование те футболисты, которых призвал Станислав Саламович (Черчесов – прим. НСН)? А кто выпускал этих тренеров? А кто руководил университетом, а сейчас руководит спортом страны? Вы хотите сказать, это не связано с качеством подготовки?» - задался вопросом Хусаинов.