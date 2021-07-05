Солдат Путина. Стали известны подробности возможной отставки Черчесова
Решение об отставке главного тренера сборной России по футболу примут на самом высоком уровне, считают эксперты.
После проигрыша датчанам и вылета сборной России с ЕВРО-2020 прошло уже две недели, а судьба ее главного тренера до сих пор не определена. Пока неясно, останется ли Станислав Черчесов на своей должности. По крайней мере, сам он уходить не собирается. Не уволил тренера и заседавший на прошлой неделе Технический комитет РФС. По мнению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, Черчесов назначен Путиным и снят может быть только президентом.
Венедиктов согласился со словами Черчесова, ранее сказанными тренером на пресс-конференции: «Тренер сборной – государственная должность, я солдат своей страны. Я себя чувствую полевым командиром, а эксперты – штабные офицеры». Венедиктов даже «повысил» Черчесова в должности, заявив, что «тренер национальной сборной — это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта».
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«Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним… Я хотел сказать «болельщиком», но я не уверен, что Владимир Владимирович — болельщик. Он не болельщик? Я не болельщик, и он не болельщик. Он отчитывается перед тем, кто его назначил. Нормально. Это в России так. Да, он государственный чиновник класса А. Человек сказал правду, а вы опять недовольны», - заявил Венедиктов в эфире радиостанции.
Не чиновником, но менеджером назвал Черчесова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев. По его словам, логичным эмоциональным решением для Черчесова было бы на послематчевой пресс-конференции подать в отставку.
«Это была бы реакция живого человека, тренера, который сам в эфире, и, общаясь со мной в том числе, заявлял, что все покажет результат. Но выясняется, что результат не важен, а что тогда важно? Если не было качества игры, не было результата и все остается на своих местах, тогда смысл всего этого в чем был? Если такого не происходит, значит Станислав Черчесов относится к команде не по-тренерски, а как-то иначе. Может он видит себя в качестве генерального менеджера, который решает не только тренерские задачи, игру в футбол и результат, но и нацелен на достижение каких-то иных целей», - заявил собеседник НСН.
Проблема не в тренере сборной, а во всей системе подготовки высококвалифицированных кадров в спорте, заявил футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Возникает вопрос, где получили футбольное образование те футболисты, которых призвал Станислав Саламович (Черчесов – прим. НСН)? А кто выпускал этих тренеров? А кто руководил университетом, а сейчас руководит спортом страны? Вы хотите сказать, это не связано с качеством подготовки?» - задался вопросом Хусаинов.
Между тем, РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что в РФС уже составили список на замену Черчесову. Как утверждается, в нем два отечественных тренера и пять зарубежных. Пока неизвестно, есть ли в этом «шорт-листе» фамилия тренера «Зенита» Сергей Семака. Сам он, комментируя изданию Bobsoccer возможность поработать в сборной заявил, что пока «все это на уровне если бы да кабы». Семак заявил, что «вряд ли стоит рассуждать на эту тему», так как у него действующий контракт с «Зенитом».
Вариант с работой в национальной команде готов рассмотреть бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом написал замглавреда «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин на «Прямой линии» заявил, что в связи с неудачным выступлением сборных России по футболу и хоккею может быть изменена «кадровая составляющая».
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