«Откаты и халява». Лоза и Черданцев о высоких зарплатах российских футболистов

«Зарплата Черчесова в 10 раз выше, чем зарплата тренера сборной Дании, которая обыграла нас со счетом 4:1 и вынесла как детей. Чему после этого удивляться? У нас все зарплаты завышены. Страна живет на откатах. Как у нас делается? Приходит человек в большую структуру и говорит, что надо помочь отечественному футболу, выделяются деньги, они осваиваются в клубе. Как они осваиваются? Кокорин (экс-игрок сборной России, "Зенита" и "Спартака" Александр Кокорин - прим. НСН), сидя на скамейке, получал больше, чем действующие игроки "Баварии". Потому что к нему приходят и говорят: "Смотри, мы тебе запишем 10 миллионов в год, а ты из них будешь получать 2 или 1, но распишешься за 10". Он соглашается, ведь это страшно большие деньги для футболиста, который сидит на скамейке и ничего не делает. Часть идет тому, кто выбил эти деньги, часть его руководству и так далее. Так устроена система "распила". Когда Джикия говорит, что ему мало платят, наверное, мало платят, если сидящий на скамейке получает больше. Может быть, Джикия не хочет отдавать часть своей зарплаты», - предположил Юрий Лоза.

При этом он подчеркнул, что так устроено все в России, а не только футбол.

«Почему девочка или мальчик, которые едут на "Евровидение", бегут за песней к американцам или шведам? Потому что на Лозу никто не даст такого бюджета, "пилить" будет нечего. Это вся система такая, и футбол – не исключение», - подчеркнул певец.

Известный комментатор Георгий Черданцев согласился, что зарплаты в российском футболе завышены, однако призвал не винить в этом самих игроков или тренеров.

«В обществе есть мнение, что они ничего не делают, ничего не выигрывают и получают такие деньги. Но раз это такая легкая работа, идите играйте в футбол или в тренеры, и будете "на халяву" получать такие деньги. Но все-таки, видимо, не так просто попасть в этот мир и получать такие контракты. Черчесову же кто-то эти деньги платит, и это надо спрашивать его работодателя, откуда у них такие средства. Со стороны легко рассуждать и вырывать эти цифры из контекста. Возможно, у сборной Финляндии нет таких спонсоров, как у РФС. Другой вопрос, что рынок зарплат немного не адекватен, если сравнивать, что имеют российские клубы по сравнению с европейскими. Средние игроки европейских команд зарабатывают существенно меньше российских. Это не значит, что они хуже или лучше, просто так устроен спортивный рынок в разных странах. У нас завышенные зарплаты, но футболист не виноват, что ему столько платят. У нас низкие налоги, поэтому в среднем на руки чистыми у нашего футболиста за меньшее количество матчей получается больше денег, чем у игрока примерно такого же класса в Европе. Поэтому наши никуда и не едут, поскольку им в жизни никогда не предложат в европейском среднем крепком клубе зарплаты сравнимые со "Спартаком", "Зенитом" или ЦСКА. Их платят в топ-клубах, но туда наших игроков не приглашают», - сказал Черданцев.

По его словам, Джикия как капитан «Спартака» просто хочет получать не меньше партнеров по клубу.