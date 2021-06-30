«Это отстой». Арбитр, сравнивший Черчесова с Иисусом, рассказал о причинах провала России на Евро-2020
Сергей Хусаинов сказал НСН, что проблемы российского футбола идут от недостаточной квалификации тренеров.
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, сравнивший перед началом Евро-2020 Станислава Черчесова с Иисусом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что проблема российского футбола – не в главном тренере сборной страны.
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней Прямой линии заявил о необходимости изменений в российском футболе, допустив возможность кадровых перестановок. Ранее в среду Российский футбольный союз выразил доверие Черчесову, признав при этом работу тренера сборной России на Чемпионате Европы «неудовлетворительной».
«Проблема не в Черчесове, а во всей системе подготовки высококвалифицированных кадров в спорте. В Институте физкультуры на специализации «футбол» и «хоккей» вообще не ходят студенты на занятия, приходят только на зачеты и экзамены, получают дипломы и тренерские специальности Этот «тренер» не мог, как это было в Советском союзе, быть месяц на педагогической практике в детской спортивной школе помощником тренера ведущей команды вроде «Спартака», «Динамо» или ЦСКА. Возникает вопрос, где получили футбольное образование те футболисты, которых призвал Станислав Саламович (Черчесов – прим. НСН)? А кто выпускал этих тренеров? А кто руководил университетом, а сейчас руководит спортом страны? Вы хотите сказать, это не связано с качеством подготовки?» - сказал Хусаинов.
Бывший арбитр ФИФА также назвал в числе проблем российского футбола развал советской системы подготовки и необходимость родителей платить за занятия детей.
«Меня покоробило, когда в 2010 году бывшим руководством страны было заявлено, что надо забыть все, что было в Советском союзе, что это «отстой» и надо создавать свою систему», - признался Хусаинов.
По его словам, этот «отстой» привел к тому, что наша страна утратила статус спортивной супердержавы.
Перед началом Евро-2020 в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, в ходе которой Сергей Хусаинов рассказал, кого ему напоминает Станислав Черчесов, ранее выступавший на позиции вратаря.
«Вратарь - это последняя надежда на спасение. Посмотрите, какую позицию он занимает – руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Станислава Саламовича, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч» - заявил тогда Хусаинов.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф Чемпионата Европы, заняв четвертое место в группе с участием Бельгии, Дании и Финляндии, и крупно проиграв два матча из трех.
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