«Это отстой». Арбитр, сравнивший Черчесова с Иисусом, рассказал о причинах провала России на Евро-2020

«Проблема не в Черчесове, а во всей системе подготовки высококвалифицированных кадров в спорте. В Институте физкультуры на специализации «футбол» и «хоккей» вообще не ходят студенты на занятия, приходят только на зачеты и экзамены, получают дипломы и тренерские специальности Этот «тренер» не мог, как это было в Советском союзе, быть месяц на педагогической практике в детской спортивной школе помощником тренера ведущей команды вроде «Спартака», «Динамо» или ЦСКА. Возникает вопрос, где получили футбольное образование те футболисты, которых призвал Станислав Саламович (Черчесов – прим. НСН)? А кто выпускал этих тренеров? А кто руководил университетом, а сейчас руководит спортом страны? Вы хотите сказать, это не связано с качеством подготовки?» - сказал Хусаинов.

Бывший арбитр ФИФА также назвал в числе проблем российского футбола развал советской системы подготовки и необходимость родителей платить за занятия детей.

«Меня покоробило, когда в 2010 году бывшим руководством страны было заявлено, что надо забыть все, что было в Советском союзе, что это «отстой» и надо создавать свою систему», - признался Хусаинов.

По его словам, этот «отстой» привел к тому, что наша страна утратила статус спортивной супердержавы.

Перед началом Евро-2020 в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, в ходе которой Сергей Хусаинов рассказал, кого ему напоминает Станислав Черчесов, ранее выступавший на позиции вратаря.