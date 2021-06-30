Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

Большая часть вопросов, поступивших президенту, касается пандемии коронавируса и вакцинации, заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24». Официальный представитель Кремля также предположил, что президента могут спросить о неудачном выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы. По его словам, на фоне пандемии снизился интерес к международной тематике, которой традиционно посвящалась большая часть обращений. Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне могут спросить президента об «уровне жизни в широком смысле слова». Это уровень цен, доступность товаров, рабочие места, пенсионное обеспечение. Среди других вероятных тем - вопросы ограничений по льготной ипотеке, разбитые дороги и аварийное жилье, выплаты на детей.

Вопросы на прямую линию будут приниматься вплоть до окончания трансляции. Задать их можно несколькими способами. Через сайт «Москва-Путину.РФ», прислать сообщение на номер 0-40-40 или позвонить по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, обратиться к президенту можно с помощью мобильного приложения «Москва — Путину», а также в официальных группах социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

Сколько продлится прямая линия, пока неизвестно. Телеканалы и радио, на которых будет вестись трансляция, отвели в своей эфирной сетке на прямую линию три часа. В прошлый раз Путин отвечал на вопросы жителей России более четырех часов.

