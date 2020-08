«Нужны другие судьи». Пенальти «Спартаку» назвали системной ошибкой

Учитывая, что это не первый эпизод, в котором «Спартак» жалуется на судейство, настало время для больших и серьезных разбирательств. Дело ли только в предвзятом судействе «красно-белой» команды или же арбитры плохо разбираются в футболе и не знают правил? Ко второму варианту склоняется почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Я не верю ни в какие заговоры. Судьи просто не разбираются в большинстве своем в футболе. Значит, нужно других судей набирать, незаменимых нет», - уточнил Колосков, отметив, что переигровка матча исключена, это не предусмотрено никакими регламентами. «В ином случае Россия получит наказание от ФИФА и УЕФА», - поделился своим мнением с НСН Колосков.

Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов также призвал сменить судейский состав и систему подготовки арбитров.

«Я считаю, что оба нарушения правил, которые привели к решению арбитров, ошибочные. В тех игровых эпизодах никаких нарушений не было. Их решения говорят о низком уровне их судейской квалификации. И от применённых санкций качество квалификации не меняется, необходимо изменить саму систему отбора, подготовки и обучения будущих судей. Наверное, стоит пойти по пути специализации – отдельно готовить арбитров, которые прекрасно разбираются в системе VAR, но не могут быстро бегать по полю и отдельно тех, кто работает на поле», - добавил Хусаинов в интервью НСН.

Однако владелец «Спартака» Леонид Федун с мнением экспертов не согласен. В том, как судят его команду, он видит преднамеренность и какой-то момент был готов даже снять клуб из розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Тем не менее, услышав совет президента РФС Александра Дюкова, от этой радикальной идеи Федун пока отказался.

Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков заявил НСН, что представить российский чемпионат без столичной команды невозможно. По его словам, при прочих потрясениях и неудачах «Спартак» - самая народная команда с вековой историей.

«Думаю, в любом чемпионате есть такие ситуации, но они носят какой-то характер ошибок, а не кто-то раздувает из этого большой скандал. И тем более нельзя говорить о какой-то тенденции и системе. Действительно, сейчас такая ситуация, что «Спартак» страдает от судейских ошибок и в прошлом сезоне, и в этом. Но, думаю, что никакой системы и заговора в этом нет. Судьи тоже люди и могут ошибаться. Думаю, все будет нормально. Ведь как наш футбол без «Спартака?» – заявил Кирьяков.

Московский «Спартак» 9 августa сыграл вничью c «Сочи» co счетом 2:2. Оба мячa гости забили c пенальти, правомерность назначения которых вызвалa сомнения как у болельщиков, так и у специалистов.