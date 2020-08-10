«Сами судьи плохо разбираются в футболе». Колосков понимает эмоции Федуна

По итогам матча «Спартак» - «Сочи» от работы на ближайших играх отстранен главный арбитр Василий Казарцев. Помимо этого, он и арбитр на системе видеоповторов Алексей Еськов пройдет проверку на полиграфе. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в связи со скандалом вокруг игры матча, который состоялся 9 августа - в ворота московского клуба был поставлен пенальти, что позволило «Сочи» выйти на ничейный результат (2:2).

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с НСН призвал усилить наказание для судей.

«Считаю, что судейскому департаменту нужно уважительнее относиться к просьбам любого клуба, любого руководителя, в том числе и "Спартака". Знаю, что команда по итогам прошедшего чемпионата писала официальный запрос в судейский департамент с указанием конкретных фактов, где, по их мнению, судья вел себя не справедливо. Меня поражает, что на это никакой реакции. Сейчас тоже Федун высказывается, все взбудоражено, а - в ответ тишина. Хорошо, что председатель судейского комитета Хачатурян отреагировал оперативно и отстранил Казарцева от назначения в следующем матче. Но подчеркну, что футбольная коллегия подчинена Российскому футбольному союзу и должна быть подотчетна ему, а судьи нести наказание. А то футболистов, тренеров, клубы наказывают, а судьи как неприкосновенная каста», - высказался собеседник НСН.

Он также отметил, что не верит в существование какого-либо заговора.

«На мой взгляд, причина одна – сами судьи плохо разбираются в футболе. Я не верю ни в какие заговоры. Они просто не разбираются в большинстве своем в футболе. Значит, нужно других судей набирать, незаменимых нет», - уточнил Вячеслав Колосков и добавил, что переигровка матча «исключена, это не предусмотрено никакими регламентами». В ином случае Россия получит наказание от ФИФА и УЕФА.