«Сами судьи плохо разбираются в футболе». Колосков понимает эмоции Федуна
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) в эфире НСН рассказал о причинах ошибок судей.
По итогам матча «Спартак» - «Сочи» от работы на ближайших играх отстранен главный арбитр Василий Казарцев. Помимо этого, он и арбитр на системе видеоповторов Алексей Еськов пройдет проверку на полиграфе. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в связи со скандалом вокруг игры матча, который состоялся 9 августа - в ворота московского клуба был поставлен пенальти, что позволило «Сочи» выйти на ничейный результат (2:2).
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с НСН призвал усилить наказание для судей.
«Считаю, что судейскому департаменту нужно уважительнее относиться к просьбам любого клуба, любого руководителя, в том числе и "Спартака". Знаю, что команда по итогам прошедшего чемпионата писала официальный запрос в судейский департамент с указанием конкретных фактов, где, по их мнению, судья вел себя не справедливо. Меня поражает, что на это никакой реакции. Сейчас тоже Федун высказывается, все взбудоражено, а - в ответ тишина. Хорошо, что председатель судейского комитета Хачатурян отреагировал оперативно и отстранил Казарцева от назначения в следующем матче. Но подчеркну, что футбольная коллегия подчинена Российскому футбольному союзу и должна быть подотчетна ему, а судьи нести наказание. А то футболистов, тренеров, клубы наказывают, а судьи как неприкосновенная каста», - высказался собеседник НСН.
Он также отметил, что не верит в существование какого-либо заговора.
«На мой взгляд, причина одна – сами судьи плохо разбираются в футболе. Я не верю ни в какие заговоры. Они просто не разбираются в большинстве своем в футболе. Значит, нужно других судей набирать, незаменимых нет», - уточнил Вячеслав Колосков и добавил, что переигровка матча «исключена, это не предусмотрено никакими регламентами». В ином случае Россия получит наказание от ФИФА и УЕФА.
«В данном случае нужно добиваться просто отстранения Казарцева от назначения», - считает спикер.
При этом, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о намерении снять свой клуб с чемпионата России. Колосков высказал мнение, что Федун не пойдет на столь кардинальное решение.
«Никакого решения нет. Это Федун сказал как предположение, на эмоциях. Сегодня эмоции спали и решение снять "Спартак" не состоится. Для меня это ясно и понятно. Дело в том, что Федун вложил много личного здоровья и денег. Также нельзя забывать, что у "Спартака" огромное количество болельщиков, как рядовых, так и высокопоставленных. Все-таки клуб существует для болельщиков, хоть и остается у Федуна. Лично мне его эмоции понятны. Я сам, как руководитель советского и российского футбола, время от времени сталкивался с несправедливостью. Обидно за огромные траты на подготовку, сами футболисты готовились, а тут два-три свистка необоснованных и команда проигрывает», - высказал мнение Колосков.
Уточняется, что президент РФС Александр Дюков отговорил владельца «Спартака» снимать команду с чемпионата России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в Российском футбольном союзе, а также на собеседника в «Спартаке».
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