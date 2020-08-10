Экс-арбитр ФИФА призвал менять систему подготовки судей после скандального пенальти

«Я считаю, что оба нарушения правил, которые привели к решению арбитров, ошибочные. В тех игровых эпизодах никаких нарушений не было. Их решения говорят о низком уровне их судейской квалификации. Они так обучены и так рассматривают игровые эпизоды. И те действия, которые они совершили и которые вызвали такой скандалище, я охарактеризовал одной цитатой – «нет предела человеческой мерзости»», - сказал арбитр.

Он заявил, что не считает произошедшее заговором, а также призвал сменить судейский состав и систему подготовки арбитров.

«И от применённых санкций качество квалификации не меняется, необходимо изменить саму систему отбора, подготовки и обучения будущих судей. Наверное, стоит пойти по пути специализации – отдельно готовить арбитров, которые прекрасно разбираются в системе VAR, но не могут быстро бегать по полю и отдельно тех, кто работает на поле», - добавил Сергей Хусаинов.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с НСН призвал усилить наказание для судей.

