Экс-арбитр ФИФА призвал менять систему подготовки судей после скандального пенальти

Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов сообщил НСН, что решения судей на матче «Спартак» - «Сочи» говорят об их низкой квалификации.

В результате скандала, произошедшего во время матча «Спартак» - «Сочи», связанного с назначением двух пенальти, повлиявших на исход матча, был отстранён от работы главный арбитр матча Василий Казарцев. После этого владелец «Спартака» Леонид Федун даже заявил о намерении снять свой клуб с чемпионата России.

Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эфире НСН назвал решения арбитров ошибочными и связал их с низкой квалификацией судейской команды.

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«Я считаю, что оба нарушения правил, которые привели к решению арбитров, ошибочные. В тех игровых эпизодах никаких нарушений не было. Их решения говорят о низком уровне их судейской квалификации. Они так обучены и так рассматривают игровые эпизоды. И те действия, которые они совершили и которые вызвали такой скандалище, я охарактеризовал одной цитатой – «нет предела человеческой мерзости»», - сказал арбитр.

Он заявил, что не считает произошедшее заговором, а также призвал сменить судейский состав и систему подготовки арбитров.

«И от применённых санкций качество квалификации не меняется, необходимо изменить саму систему отбора, подготовки и обучения будущих судей. Наверное, стоит пойти по пути специализации – отдельно готовить арбитров, которые прекрасно разбираются в системе VAR, но не могут быстро бегать по полю и отдельно тех, кто работает на поле», - добавил Сергей Хусаинов.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с НСН призвал усилить наказание для судей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СудьяФК "Спартак"Футбол
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