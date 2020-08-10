Как наш футбол без «Спартака»?! Кирьяков призвал всех успокоиться
Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН заявил, что не верит в заговор против московской футбольной команды.
С 9 августа в футбольном российском пространстве неспокойно – все обсуждают матч «Спартак» - «Сочи», который закончился скандалом. На последних минутах игры был назначен пенальти, благодаря которому сочинская команда смогла добиться ничейного результата со счетом 2:2. Считается, что ошибку допустил, прежде всего, главный арбитр матча Василий Казарцев. Он уже отстранен председателем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем от работы на ближайших играх и будет обязан пройти проверку на полиграфе.
Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в беседе с НСН призвал всех к спокойному диалогу.
«Я не поддерживаю какую-либо сторону, я поддерживаю футбол и считаю, что всем нам нужно успокоиться, особенно руководителям «Спартака». Руководству нашего футбола, как РФС, так и РПЛ, нужно сделать соответствующие выводы, чтобы больше таких ситуаций не возникало. Я за то, чтобы сейчас тихо и мирно урегулировать этот конфликт», - сказал Кирьяков.
По окончанию матча владелец «Спартака» Леонид Федун и вовсе заявил, что может снять команду с чемпионата России, считая такое судейство «клоунадой».
Сергей Кирьяков высказал мнение, что причиной произошедшего стала судейская ошибка и никакого заговора не существует.
«Думаю, в любом чемпионате есть такие ситуации, но они носят какой-то характер ошибок, а не кто-то раздувает из этого большой скандал. И тем более нельзя говорить о какой-то тенденции и системе. Действительно, сейчас такая ситуация, что «Спартак» страдает от судейских ошибок и в прошлом сезоне, и в этом. Но, думаю, что никакой системы и заговора в этом нет. Судьи тоже люди и могут ошибаться. Думаю, все будет нормально. Ведь как наш футбол без «Спартака»? - считает собеседник НСН.
При этом он отметил, что наказать судей этого матча, конечно, следует.
«Как футболистов - если много ошибаются, то убирают из состава, так и здесь, нужно на какое-то время лишить возможности работать. Другое дело, если вмешивается еще какой-то фактор – не буду говорить какой, все и так понимают о чем речь, то нужны стопроцентные доказательства и тогда следует принимать более жесткие меры», - заключил Кирьяков.
Ранее НСН сообщала, что футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов призвал менять систему подготовки судей после скандального пенальти.
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