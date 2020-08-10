РФС отговорил Федуна от снятия «Спартака» с чемпионата России
Владелец «Спартака» Леонид Федун согласился не снимать клуб с чемпионата России после разговора с президентом РФС Александром Дюковым, сообщает РБК.
Напомним, поводом для заявления Федуна о снятия команды стал скандальный матч первого тура с «Сочи», который завершился вничью 2:2. В беседе с Дюковым Федун выразил возмущение судейством матчей «Спартака». Он заявил, что в некоторых матчах «судьи намеренно допускают против команды ошибки».
Напомним, в ходе встречи «красно-белых» с сочинцами в их ворота назначили два пенальти, одно из которых в завершение матча.
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