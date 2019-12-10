Путин о решении WADA: Никакого спорта - сплошная политика

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). С таким заявлением выступил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

По мнению российского лидера, наказание должно быть индивидуальным и затрагивать только тех спортсменов , которые нарушили правила.

И в случае, когда наказывают всех сразу, не разбираясь в том, виновен или нет, есть все основания полагать, что в основе лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, добавил глава государства.

Напомним, по подозрению в манипуляциях допинг-проб из базы данных Московской антидопинговой лаборатории Россию на четыре года лишили права на участие в международных спортивных соревнованиях. У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть 21 день, чтобы не согласиться с решением WADA.

Многие собеседники НСН придерживаются аналогичной точки зрения. Решения WADA - политическое. Об этом, в частности, заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

«Мы должны выполнять договор. Мы его подписали. Так что мы останемся на четыре года без чемпионатов мира и Олимпиад. Причем с невозможностью подавать заявки на соревнования. Если только иное решение после апелляции не будет принято. Нет, это не может быть справедливым хотя бы даже по той простой причине, что это могло касаться отдельных спортсменов, но целые страны никто не отлучал от спорта! Так что это очень политическая история», - заключил Валуев.

Спортивный юрист Артем Пацев в беседе с НСН заявил, что действительно наказывать нужно только виновных.

«Я считаю, что невозможно принять принцип коллективной ответственности в современном обществе за какие-то индивидуальные проступки и нарушения. Следующий шаг РУСАДА, в случае несогласия с решением об отстранении. Оно впоследствии влечет передачу вопроса на рассмотрение другому органу, вроде как менее зависимого – CAS (спортивный арбитражный суд – прим. НСН). Если с решением WADA согласятся и не будут в течение 21 дня направлять документ о несогласии, то WADA просто оставит окончательное решение», - пояснил Артем Пацев.