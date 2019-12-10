Путин о решении WADA: Никакого спорта - сплошная политика
Эксперты, опрошенные НСН, полагают, что невозможно всему российскому спорту отвечать за недоказанные нарушения. На первый план в решении WADA выходит политика.
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). С таким заявлением выступил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
По мнению российского лидера, наказание должно быть индивидуальным и затрагивать только тех спортсменов , которые нарушили правила.
И в случае, когда наказывают всех сразу, не разбираясь в том, виновен или нет, есть все основания полагать, что в основе лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, добавил глава государства.
Напомним, по подозрению в манипуляциях допинг-проб из базы данных Московской антидопинговой лаборатории Россию на четыре года лишили права на участие в международных спортивных соревнованиях. У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть 21 день, чтобы не согласиться с решением WADA.
Многие собеседники НСН придерживаются аналогичной точки зрения. Решения WADA - политическое. Об этом, в частности, заявил депутат Госдумы Николай Валуев.
«Мы должны выполнять договор. Мы его подписали. Так что мы останемся на четыре года без чемпионатов мира и Олимпиад. Причем с невозможностью подавать заявки на соревнования. Если только иное решение после апелляции не будет принято. Нет, это не может быть справедливым хотя бы даже по той простой причине, что это могло касаться отдельных спортсменов, но целые страны никто не отлучал от спорта! Так что это очень политическая история», - заключил Валуев.
Спортивный юрист Артем Пацев в беседе с НСН заявил, что действительно наказывать нужно только виновных.
«Я считаю, что невозможно принять принцип коллективной ответственности в современном обществе за какие-то индивидуальные проступки и нарушения. Следующий шаг РУСАДА, в случае несогласия с решением об отстранении. Оно впоследствии влечет передачу вопроса на рассмотрение другому органу, вроде как менее зависимого – CAS (спортивный арбитражный суд – прим. НСН). Если с решением WADA согласятся и не будут в течение 21 дня направлять документ о несогласии, то WADA просто оставит окончательное решение», - пояснил Артем Пацев.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью НСН заявил, что пока у руля Министерства спорта РФ не встанут люди с высоким коэффициентом доверия, российские спортсмены будут оставаться в роли жертв.
«Это было предсказуемое решение, потому что рекомендации Комитета по соответствию были озвучены давно. И я еще в декабре прошлого года об этом предупреждал. Это – трагедия, ведь нынешнее поколение спортсменов не было вовлечено в манипуляции с пробами, но стало жертвой. Нужно прекращать подобную практику. Нам нужны новые подходы, а не те, которые забивают нас по самую землю кувалдами. Нам нужны новые люди в Минспорте с высоким коэффициентом доверия, чтобы им верили спортсмены», - считает собеседник НСН.
К слову, по мнению Владимира Путина, у WADA нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Правительство отложило четырехдневную рабочую неделю в долгий ящик
- В Минприроды раскритиковали губернаторов из-за мусора
- В России подорожают авиабилеты
- Путин поучил Зеленского манерам на «нормандской встрече». ВИДЕО
- Новости за ночь: Генассамблея ООН призвала Россию вывести военных из Крыма