СМИ: Британия передаст Украине новые ракеты для ударов по России
Великобритания разрабатывает для Киева новые ракеты наземного базирования большой дальности, сообащет Financial Times.
По данным издания, в их производстве не будут использоваться американские компоненты. Проект называется Brakestop. Британское Министерство обороны представило три прототипа от компаний MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace. До конца осени после дополнительных проверок их начнут поставлять Украине.
Газета отмечает, что решение об отказе от компонентов США было принято намеренно — чтобы у Вашингтона не было права вето на экспорт и применение ракет. Разработка началась в ноябре 2024 года после того, как США приостановили поставки Украине дальнобойных ракет (ATACMS и Storm Shadow) и запретили их запуск вглубь России из-за опасений эскалации.
Ранее стало известно, что Великобритания до конца года поставит Украине 150 тысяч беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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