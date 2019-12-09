Юрист: Россия должна не апеллировать, а выразить несогласие с вердиктом WADA

Россия на четыре года лишена права на участие в международных спортивных соревнованиях. Такое решение вынес исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу с подозрением в манипуляциях допинг-проб из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В число запрещенных мероприятий попадают Олимпийские игры 2020 года и предстоящие чемпионаты мира. У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть 21 день, чтобы не согласиться с решением WADA.

Спортивный юрист Артем Пацев в беседе с НСН заявил, что сомневается в соразмерности и справедливости санкций налагаемых на спортивное сообщество России.

«Есть формальная, а есть разумная обоснованность. С точки зрения формальной, у WADA на основании стандарта по соответствию такое право есть. Что касается соразмерности и справедливости подобных последствий, то у меня есть ряд сомнений. Потому как я считаю, что невозможно принять принцип коллективной ответственности в современном обществе за какие-то индивидуальные проступки и нарушения», - сказал он.

Юрист отметил, что Россия является страной-первопроходцем использования стандарта соответствия на практике.

«Таких случаев ранее не было, поскольку стандарт соответствия вступил в действие только 1 апреля 2018 года. Наш случай — это первая ласточка для всей этой процедуры», - уточнил собеседник НСН.

Касательно самой процедуры оспаривания решения, спортивный юрист пояснил, что следующий шаг РУСАДА, в случае несогласия с решением об отстранении, — высказать это самое несогласие.