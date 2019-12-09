Юрист: Россия должна не апеллировать, а выразить несогласие с вердиктом WADA
Спортивный юрист в эфире НСН заявил, что Россия испытывает все трудности первопроходца в столкновении по стандартам соответствия.
Россия на четыре года лишена права на участие в международных спортивных соревнованиях. Такое решение вынес исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу с подозрением в манипуляциях допинг-проб из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В число запрещенных мероприятий попадают Олимпийские игры 2020 года и предстоящие чемпионаты мира. У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть 21 день, чтобы не согласиться с решением WADA.
Спортивный юрист Артем Пацев в беседе с НСН заявил, что сомневается в соразмерности и справедливости санкций налагаемых на спортивное сообщество России.
«Есть формальная, а есть разумная обоснованность. С точки зрения формальной, у WADA на основании стандарта по соответствию такое право есть. Что касается соразмерности и справедливости подобных последствий, то у меня есть ряд сомнений. Потому как я считаю, что невозможно принять принцип коллективной ответственности в современном обществе за какие-то индивидуальные проступки и нарушения», - сказал он.
Юрист отметил, что Россия является страной-первопроходцем использования стандарта соответствия на практике.
«Таких случаев ранее не было, поскольку стандарт соответствия вступил в действие только 1 апреля 2018 года. Наш случай — это первая ласточка для всей этой процедуры», - уточнил собеседник НСН.
Касательно самой процедуры оспаривания решения, спортивный юрист пояснил, что следующий шаг РУСАДА, в случае несогласия с решением об отстранении, — высказать это самое несогласие.
«Это не апелляция, не обжалование в классическом смысле слова, а высказывание несогласия, которое впоследствии влечет передачу вопроса на рассмотрение другому органу, вроде как менее зависимого – CAS (спортивный арбитражный суд – прим. НСН). Если с решением WADA согласятся и не будут в течение 21 дня направлять документ о несогласии, то WADA просто оставит окончательное решение», - пояснил Артем Пацев.
Россия по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства лишится также права подавать заявки и проводить чемпионаты мира на своей территории. Помимо всего прочего и руководство Олимпийского, Паралимпийского комитетов России и государственные служащие не смогут посетить международные спортивные мероприятия сроком на ближайшие четыре года.
Отметим, ключевым изменением в стандартах соответствия WADA стали поправки в пункте 20.3.11 документа, который предъявляет международным спортивным федерациям новые критерии наделения стран правом проведения своих турниров. С 1 апреля прошлого года заявки на проведение соревнований должны приниматься только от тех стран, чьи национальные олимпийские комитеты и антидопинговые агентства соответствуют кодексу WADA.
Источник в министерстве спорта в беседе с НСН признался, что Россия была готова к такому решению WADA, но все же верила в чудо. Решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства было воспринято, как толчок к серьезному анализу и пересмотру подхода к отечественному спорту.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Глава Минспорта: Ответственность несу, но все делал правильно
- Путин встретился в Париже с Меркель, Макрон – с Зеленским
- Синоптики обещают погодные аномалии по всей России
- Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки»
- МОК поддержал решение WADA об отстранении России от соревнований