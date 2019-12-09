Русских спортсменов узнают и без флага! В федерации фигурного катания ответили Тарасовой
Тамара Москвина в эфире НСН призвала наказать всех виновных в национальном позоре.
После запрета Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам участвовать в мировых соревнованиях под национальным флагом, многие из них, в том числе фигуристы, могут сменить гражданство. Такое мнение в эфире НСН высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя триумфальное выступление россиянок на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине. Напомним, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова на престижном соревновании заняли весь пьедестал почета.
Заслуженный тренер СССР и России, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Тамара Москвина в эфире НСН выразила уверенность, что настоящие спортсмены Россию не покинут.
«Если WADA разрешит «чистым» спортсменам участвовать в соревнованиях даже без флага, это даст им возможность показать свое спортивное мастерство. Может, кто-то из фигуристов начнет искать другие федерации, иностранные, чтобы выступать за них. Но если спортсмены сильные, они будут представлять свою страну и без видимых атрибутов – формы, флага и гимна. Они готовились в этой стране и выступают за эту страну. Всему миру будет понятно, что выступают русские, даже если они будут под нейтральным флагом», - сказала она.
По мнению собеседницы НСН, Россия должна адекватно отреагировать на решение WADA. Сделать выводы у себя и наказать всех виновных в национальном позоре. И при этом добиваться равного отношения к спортсменам других стран.
«Во-первых, необходимо подать апелляцию и добиться пересмотра хотя бы некоторых пунктов решения WADA.
Далее, нужно перестроить работу РУСАДА или воссоздать его в новом составе, в полном соответствии с уставом и требованиями WADA. Чтобы такого безалаберного нерешения вопроса в течение многих лет не повторялось. Выяснить все нарушения, которые были сделаны со стороны РУСАДА, чтобы для виновных в них наказание было неотвратимым.
Наконец, нужно произвести анализ учета допинг-проверок и терапевтических показаний к применению спортсменами других стран веществ, которые отнесены к допингу, но им разрешены для применения. В мире очень много спортсменов, легально принимающих запрещенные вещества на основе терапевтических показаний, которые они подают в WADA», - указала Москвина.
Напомним, Россия намерена обжаловать решение WADA по отстранению от крупных международных спортивных соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
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