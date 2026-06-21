АТОР: удорожание виз Японии не затронет граждан РФ
Решение японских властей повысить визовые сборы для иностранцев не затронет россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России.
В организации заявили, что для граждан РФ оформление японской визы по-прежнему остается бесплатным, консульский сбор не взимается, и изменений японские власти не анонсировали.
Также в АТОР отметили: в мае 2025 года Японию посетили 24,6 тыс. российских туристов, что на 28,4% больше, чем годом ранее.
Ранее стало известно, что японские власти приняли решение повысить визовые сборы для иностранцев. Это произойдет впервые с 1978 года. Визы подорожают в пять раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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