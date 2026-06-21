АТОР: удорожание виз Японии не затронет граждан РФ

Решение японских властей повысить визовые сборы для иностранцев не затронет россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России.

Затягивание сроков выдачи виз в Японию не отпугнет россиян

В организации заявили, что для граждан РФ оформление японской визы по-прежнему остается бесплатным, консульский сбор не взимается, и изменений японские власти не анонсировали.

Также в АТОР отметили: в мае 2025 года Японию посетили 24,6 тыс. российских туристов, что на 28,4% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что японские власти приняли решение повысить визовые сборы для иностранцев. Это произойдет впервые с 1978 года. Визы подорожают в пять раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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