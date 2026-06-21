Топливный рынок и гречневый ажиотаж: Власти нашли общие черты

По его словам, в ряде автозаправок в Ельце, Липецке и округах наблюдаются перебои с отдельными марками топлива, что создает повышенную нагрузку на автозаправочные станции, где топливо имеется в наличии. В результате образуются очереди. Глава региона указал, что «такая картина нервирует».

Артамонов объяснил, что покупка топлива впрок лишь увеличивает нагрузку на АЗС и «быстрее вымывает бензин там, где он есть». Губернатор призвал «не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го». Глава региона напомнил, что «год назад, в сентябре, мы уже сталкивались с сухими пистолетами из-за проблем с логистикой и ажиотажным спросом».

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что временные перебои с продажей бензина на автозаправочных станциях Краснодарского края возникли исключительно из-за сбоев в логистике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

