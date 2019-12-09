Валуев: На скандале с WADA иные политики уже ловят хайп
Депутат Госдумы Николай Валуев в эфире НСН оценил разумность идеи лидера «Справедливой России» Сергея Миронова инициировать парламентское расследование ситуации с допингом в российском спорте.
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о готовности инициировать парламентское расследование ситуации с допингом в российском спорте. По его словам, произошедшее за последние годы должно стать предметом специального разбирательства, которое готова инициировать фракция.
«Даже если есть заговор, даже если к нашим атлетам пристрастно относятся, это никак не оправдывает доказанные нарушения, от которых пострадали многие честные и чистые атлеты. Это никак не оправдывает отсутствия эффективной и результативной защиты российского спорта и спортсменов в международных организациях со стороны наших функционеров», — заявил Миронов.
Заявления Миронова – обычный пиар, считает депутат Госдумы Николай Валуев. В беседе с НСН он сообщил, что громкие слова политика продиктованы не переживанием за российский спорт, а желанием привлечь внимание к фракции «Справедливая Россия».
«Давайте не будет устраивать политический пиар на таких событиях. Миронову, если он так болеет за российский спорт, это расследование нужно было инициировать гораздо раньше, когда вся эта история закрутилась. Раз он этого не сделал, значит ему не настолько было это интересно», - заявил депутат.
Валуев добавил, что в сложившейся ситуации России остается только надеяться на изменение решения после апелляции. Однако, вместе с тем, депутат посчитал решение WADA несправедливым и увидел в этом политический подтекст.
«Мы должны выполнять договор. Мы его подписали. Так что мы останемся на четыре года без чемпионатов мира и Олимпиад. Причем с невозможностью подавать заявки на соревнования. Если только иное решение после апелляции не будет принято. Нет, это не может быть справедливым хотя бы даже по той простой причине, что это могло касаться отдельных спортсменов, но целые страны никто не отлучал от спорта! Так что это очень политическая история», - заключил собеседник НСН.
Ранее Россия была лишена права на участие в международных спортивных соревнованиях на четыре года. Такое решение вынес исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу с подозрением в манипуляциях допинг-проб из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Спортивный юрист Артем Пацев в беседе с НСН заявил, что сомневается в соразмерности и справедливости санкций налагаемых на спортивное сообщество России.
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