«Недобор золота»: Губерниев призвал россиян поднажать в последние дни Олимпиады

«Но мы, с моей точки зрения, немного недобираем золота. Посмотрим, что будет дальше. Последние дни для нас традиционно удачные. Лыжники перебирают медалей, а в целом – у нас могло быть лучше: в экстремальных видах недобор, коньки, скелетон и так далее. Потому что соперники сильней - это спорт», - заключил Губерниев.

Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ожидаемой победу российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

