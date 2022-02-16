«Недобор золота»: Губерниев призвал россиян поднажать в последние дни Олимпиады
Комментатор Дмитрий Губерниев похвалил женскую российскую сборную по биатлону за серебренные медали на Олимпиаде в Пекине.
В этом году на Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены недобирают золота, но у наших лыжников его много. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.
Ранее СМИ сообщили, что женская сборная России по биатлону в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине выиграла серебро. Губерниев оценил достижение россиянок.
«Биатлонистки прыгнули выше головы. Молодцы! Поздравляю их с заслуженным серебром. Опасная гонка. Они воспользовались ошибками соперниц и сами, конечно, были почти великолепны. Особенно это касается Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной. И Ирина Казакевич молодец. Мы надеялись, что наши лыжники составят конкуренцию, но бронза - это тоже большой успех. В общем все молодцы», - подчеркнул он.
Комментатор отметил, что «в целом Олимпиада-2022 соответствует ожиданиям».
«Но мы, с моей точки зрения, немного недобираем золота. Посмотрим, что будет дальше. Последние дни для нас традиционно удачные. Лыжники перебирают медалей, а в целом – у нас могло быть лучше: в экстремальных видах недобор, коньки, скелетон и так далее. Потому что соперники сильней - это спорт», - заключил Губерниев.
Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ожидаемой победу российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Моргенштерн предложил депутатом скидку на своё высупление
- Лавров: Россия за включение Бразилии в число постоянных членов Совбеза ООН
- Польские пограничники пресекли попытку прорыва нелегальных мигрантов
- ЕС грозит новыми санкциями России за признание республик Донбасса
- Лавров не исключил ввод санкций против лиц, связанных с Лондоном
- Сборная Финляндии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
- Циклон «Иления» принесет в Москву мартовское тепло и снег с дождём
- Разведка Эстонии перенесла дату «вторжения» России на Украину
- Терентьев и Большунов стали бронзовыми призёрами ОИ в командном спринте
- Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru