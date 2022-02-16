«Недобор золота»: Губерниев призвал россиян поднажать в последние дни Олимпиады

Комментатор Дмитрий Губерниев похвалил женскую российскую сборную по биатлону за серебренные медали на Олимпиаде в Пекине. 



В этом году на Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены недобирают золота, но у наших лыжников его много. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

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Ранее СМИ сообщили, что женская сборная России по биатлону в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине выиграла серебро. Губерниев оценил достижение россиянок.

«Биатлонистки прыгнули выше головы. Молодцы! Поздравляю их с заслуженным серебром. Опасная гонка. Они воспользовались ошибками соперниц и сами, конечно, были почти великолепны. Особенно это касается Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной. И Ирина Казакевич молодец. Мы надеялись, что наши лыжники составят конкуренцию, но бронза - это тоже большой успех. В общем все молодцы», - подчеркнул он.

Комментатор отметил, что «в целом Олимпиада-2022 соответствует ожиданиям».

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«Но мы, с моей точки зрения, немного недобираем золота. Посмотрим, что будет дальше. Последние дни для нас традиционно удачные. Лыжники перебирают медалей, а в целом – у нас могло быть лучше: в экстремальных видах недобор, коньки, скелетон и так далее. Потому что соперники сильней - это спорт», - заключил Губерниев.

Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ожидаемой победу российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:СпортсменыПекинБиатлонОлимпиадаДмитрий Губерниев
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