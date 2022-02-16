Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете в ОИ в Пекине

Женская сборная России по биатлону выиграла серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

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Победителями гонки стали представительницы сборной Швеции. Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг прошли дистанцию за 1 час 11 минут и 3,9 секунды.

Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина проиграли шведкам 12 секунд. Бронзовые медали у биатлонисток из Германии Ванессы Фойгт, Ванессы Хинц, Франциски Пройс и Денизе Херрман.

Ранее мужская сборная России упустила победу в эстафете. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал произошедшее «великой трагедией российского биатлона», сообщает RT.

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Фото: instagram.com/uliananigmatullina_fan
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСборная РоссииБиатлон
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