Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете в ОИ в Пекине
Женская сборная России по биатлону выиграла серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Победителями гонки стали представительницы сборной Швеции. Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг прошли дистанцию за 1 час 11 минут и 3,9 секунды.
Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина проиграли шведкам 12 секунд. Бронзовые медали у биатлонисток из Германии Ванессы Фойгт, Ванессы Хинц, Франциски Пройс и Денизе Херрман.
Ранее мужская сборная России упустила победу в эстафете. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал произошедшее «великой трагедией российского биатлона», сообщает RT.
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