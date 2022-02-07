«Главные фавориты»: Авербух оценил первое золото российских фигуристов на Олимпиаде

Победа в командном турнире не должна создавать иллюзию, что мы должны забирать все золото в индивидуальных соревнованиях, сказал НСН Илья Авербух.

Фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ожидаемой победу российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее в понедельник сборная России, в состав которой вошли Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева взяли золото в командном турнире Олимпиады.

Россия досрочно выиграла золото олимпийского командного турнира фигуристов
«Победа была ожидаема, мы были главные фавориты на это золото. Даже до выхода Камилы Валиевой история турнира была предрешена, и мы были, как и в Сочи, недосягаемы для соперников», - сказал Авербух.

При этом он отметил силу соперников российской команды.

«В отдельных видах наши соперники очень сильны, и это не должно создавать иллюзию, что мы должны забирать все золотые медали в индивидуальных соревнованиях», - предостерег прославленный фигурист.

По словам Авербуха, этот успех стал следствием сбалансированного развития разных видов фигурного катания в России.

«Этот турнир показывает сбалансированность развития фигурного катания в России. У нас есть и танцы, и пары, сейчас очень удачно выступил Марк Кондратюк, который подтянул мужское одиночное катание», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Золото в фигурном катании стало вторым для российской сборной на Олимпиаде-2022. Этот успех позволил нашей команде выйти на второе место в общем медальном зачете после Швеции и первое по общему количеству наград. Российская олимпийская сборная на данный момент завоевала в Пекине шесть медалей – две золотых, две серебряных и две бронзовых.

«Путин, вирус и бойкот»: В Пекине открывается зимняя Олимпиада

Ранее историк спорта Александр Любимов говорил «Радиоточке НСН», что Россия будет претендовать на первое место в общекомандном зачете Олимпиады-2022.

Перед началом игр американская компания «Gracenote» представила медальный прогноз, согласно которому Россия должна завоевать в Пекине 30 медалей и занять третье место в общем зачете после Норвегии и Германии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеИлья АвербухОлимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры