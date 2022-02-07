«Главные фавориты»: Авербух оценил первое золото российских фигуристов на Олимпиаде

«Победа была ожидаема, мы были главные фавориты на это золото. Даже до выхода Камилы Валиевой история турнира была предрешена, и мы были, как и в Сочи, недосягаемы для соперников», - сказал Авербух.

При этом он отметил силу соперников российской команды.

«В отдельных видах наши соперники очень сильны, и это не должно создавать иллюзию, что мы должны забирать все золотые медали в индивидуальных соревнованиях», - предостерег прославленный фигурист.

По словам Авербуха, этот успех стал следствием сбалансированного развития разных видов фигурного катания в России.

«Этот турнир показывает сбалансированность развития фигурного катания в России. У нас есть и танцы, и пары, сейчас очень удачно выступил Марк Кондратюк, который подтянул мужское одиночное катание», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Золото в фигурном катании стало вторым для российской сборной на Олимпиаде-2022. Этот успех позволил нашей команде выйти на второе место в общем медальном зачете после Швеции и первое по общему количеству наград. Российская олимпийская сборная на данный момент завоевала в Пекине шесть медалей – две золотых, две серебряных и две бронзовых.