«Главные фавориты»: Авербух оценил первое золото российских фигуристов на Олимпиаде
Победа в командном турнире не должна создавать иллюзию, что мы должны забирать все золото в индивидуальных соревнованиях, сказал НСН Илья Авербух.
Фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ожидаемой победу российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
Ранее в понедельник сборная России, в состав которой вошли Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева взяли золото в командном турнире Олимпиады.
«Победа была ожидаема, мы были главные фавориты на это золото. Даже до выхода Камилы Валиевой история турнира была предрешена, и мы были, как и в Сочи, недосягаемы для соперников», - сказал Авербух.
При этом он отметил силу соперников российской команды.
«В отдельных видах наши соперники очень сильны, и это не должно создавать иллюзию, что мы должны забирать все золотые медали в индивидуальных соревнованиях», - предостерег прославленный фигурист.
По словам Авербуха, этот успех стал следствием сбалансированного развития разных видов фигурного катания в России.
«Этот турнир показывает сбалансированность развития фигурного катания в России. У нас есть и танцы, и пары, сейчас очень удачно выступил Марк Кондратюк, который подтянул мужское одиночное катание», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Золото в фигурном катании стало вторым для российской сборной на Олимпиаде-2022. Этот успех позволил нашей команде выйти на второе место в общем медальном зачете после Швеции и первое по общему количеству наград. Российская олимпийская сборная на данный момент завоевала в Пекине шесть медалей – две золотых, две серебряных и две бронзовых.
Ранее историк спорта Александр Любимов говорил «Радиоточке НСН», что Россия будет претендовать на первое место в общекомандном зачете Олимпиады-2022.
Перед началом игр американская компания «Gracenote» представила медальный прогноз, согласно которому Россия должна завоевать в Пекине 30 медалей и занять третье место в общем зачете после Норвегии и Германии.
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