«Отшельники и каминг-аут!»: Признания теннисистов Касаткиной и Рублева всполошили мир спорта
Уткин призвал государство не лезть в постели граждан, Губерниев сравнил Касаткину с Элтоном Джоном, а Рублеву пришлось оправдываться за двоих.
Не успели улечься страсти, связанные с победой Елены Рыбакиной на Уимблдоне, как в российском теннисе разгорелся новый скандал.
Первая ракетка России Дарья Касаткина и олимпийский чемпион Андрей Рублев допустили смену гражданства ради продолжения карьеры.
При этом Касаткина сделала каминг-аут, рассказав о связи с фигуристкой Натальей Забияко. Это совпало с появлением в Госдуме законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ.
ГОРДОСТЬ, МУЖЕСТВО И ПОСТЕЛИ ГРАЖДАН
Медийные бомбы разорвались в Барселоне, куда отправился на несколько дней блогер Виктор Кравченко, чтобы встретиться с российскими топ-спортсменами.
Итогом его беседы с Дарьей Касаткиной и Андреем Рублевым стало часовое видео на YouTube, которое второй день обсуждают в России.
Первой громкой новостью стал каминг-аут 25-летней Касаткиной, являющейся 12-й ракеткой мира и лучшей на сегодняшней день теннисисткой России
«Есть ли у меня сейчас девушка? Да. У нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему. Вот эта вот фраза: "Хочешь быть геем?" Хочешь — не хочешь, стал — не стал. Ну что это за бред! Реально нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России», — сказала Касаткина.
При этом она отметила, что «чувствует адреналин», когда говорит на камеру о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Чуть позже Дарья опубликовала в соцсетях фото с фигуристкой Натальей Забияко и фиолетовым сердцем, что многие восприняли как весьма конкретный намек на их теплые отношения с серебряным призером Олимпиады-2018.
Интересно, что в день выхода видео, 18 июля, в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий введение запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, которую депутаты хотят приравнять к порнографии, культу насилия и жестокости, и даже разжиганию войны.
Тем не менее, поступок Касаткиной поддержали коллеги, журналисты и просто сочувствующие.
«Мужественный поступок, особенно в России», - написала в соцсетях режиссер Рената Литвинова, опубликовав видео с признанием Касаткиной.
Выступающая в Испании футболистка сборной России Надежда Карпова, сделавшая каминг-аут в июне, также поддержала Дарью смайликами с радугой и сердечками.
Спортсменку защитили и известные телеведущие Дмитрий Губерниев с Василием Уткиным.
«Дарья — молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно — только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива. Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто нос свой не совал. Я ее люблю как прекрасную теннисистку. Мне все равно, с кем живет Элтон Джон, если он пишет прекрасные песни, или Томас Дейли, если он здорово прыгает в воду. Это их личное дело, как и личное дело Дарьи Касаткиной. Я как приверженец замечательной старомодной сексуальной ориентации за нее очень рад», — признался Губерниев в интервью «Матч ТВ».
Со своей стороны, Уткин указал, что государству не надо лезть «в постели своих граждан».
«Подумать только, сколько народу считает своей постель Даши Касаткиной. Ведь считает! Потому что, если б не считало, то кого касается, кто там помимо неё лежит? Не, государству нечего делать в постели своих граждан», — уверен комментатор.
Тина Канделаки пока воздержалась от комментариев на эту тему. Зато экс-ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова, снимавшаяся в свое время для Playboy, а сейчас являющаяся менеджером Касаткиной и Рублева, написала в соцсетях: «Горжусь своими и Витей».
МЫ ОТШЕЛЬНИКИ, НАС ЗАБАНЯТ
Вторым поводом для гордости вышеупомянутой Софьи стало признание Касаткиной и Рублева о возможной смене гражданства.
«У нас забрали Кубок Билли Джин Кинг. Когда его вернут? Да никогда не вернут. С Олимпиадой ничего непонятно, а она через два года. В общем, мы отшельники. Я не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — сказала Касаткина.
Со своей стороны, 24-летний Рублев назвал смену гражданства одним из выходов, если россиян везде «забанят».
«Если говорить об Уимблдоне, то да, допустили бы, если поменять паспорт. Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это один из выходов из ситуации. Я выигрывал Олимпиаду в миксте. Хочется верить, что я ещё сыграю на Олимпиаде», — подчеркнул Рублёв.
Однако Касаткина пошла дальше, предложив менять гражданство и юным российским теннисистам.
«Какие у нас перспективы на ближайшие десять лет? Сильно нас откинет? Да уже откинуло. Я думаю, что поколение, которым сейчас по 16-17 — у них ещё есть шансы, потому что они ещё играют и у них есть шанс уехать. А вот те, кто младше… не знаю. Каждый из России, кто выйдет на высокий уровень в течение ближайших пяти лет, это нереальные красавчики. Я думаю, что многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже обсуждаются такие вопросы, потому что нас отстраняют от Уимблдона и мы не знаем, что будет дальше. А детям могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте», — посоветовала теннисистка, чем вызвала бурю негодования в интернете.
Некоторые комментаторы уже предлагают послать Касаткину и Рублева по стопам звезды российского хоккея Ивана Федотова, которого внезапно отправили служить на Новую Землю, а СМИ напоминают, что депутат Госдумы Роман Терюшков предлагал приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене.
Теннисистам пришлось оправдываться. По словам Андрея Рублева, этим интервью они хотели показать, что теннис – больше, чем просто спорт.
«Я не так часто о чём-либо прошу, но посмотреть это видео действительно важно. Мы старались показать, что теннис может быть больше, чем просто спорт. В текущей ситуации это особенно важно», — написал он в соцсетях на английском языке.
При этом спортсменов защитила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Я ни в коем случае не призываю к смене спортивного гражданства, но если они сделают это ради того, чтобы сохранить свою профессию, то их можно понять. Они посвятили теннису всю свою жизнь, отдали столько сил, стали большими чемпионами в своём деле. Невозможно просто взять и забыть это. Что им теперь, сапожниками стать? Каждый человек решает за себя сам», - сказала она «Чемпионату».
Со своей стороны, Дмитрий Губерниев констатировал, что «мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство». По его мнению, по мере приближения к Олимпиадам этот процесс может ускориться.
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