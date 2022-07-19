«Отшельники и каминг-аут!»: Признания теннисистов Касаткиной и Рублева всполошили мир спорта

ГОРДОСТЬ, МУЖЕСТВО И ПОСТЕЛИ ГРАЖДАН

Медийные бомбы разорвались в Барселоне, куда отправился на несколько дней блогер Виктор Кравченко, чтобы встретиться с российскими топ-спортсменами.

Итогом его беседы с Дарьей Касаткиной и Андреем Рублевым стало часовое видео на YouTube, которое второй день обсуждают в России.

Первой громкой новостью стал каминг-аут 25-летней Касаткиной, являющейся 12-й ракеткой мира и лучшей на сегодняшней день теннисисткой России

«Есть ли у меня сейчас девушка? Да. У нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему. Вот эта вот фраза: "Хочешь быть геем?" Хочешь — не хочешь, стал — не стал. Ну что это за бред! Реально нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России», — сказала Касаткина.

При этом она отметила, что «чувствует адреналин», когда говорит на камеру о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Чуть позже Дарья опубликовала в соцсетях фото с фигуристкой Натальей Забияко и фиолетовым сердцем, что многие восприняли как весьма конкретный намек на их теплые отношения с серебряным призером Олимпиады-2018.

Интересно, что в день выхода видео, 18 июля, в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий введение запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, которую депутаты хотят приравнять к порнографии, культу насилия и жестокости, и даже разжиганию войны.

Тем не менее, поступок Касаткиной поддержали коллеги, журналисты и просто сочувствующие.

«Мужественный поступок, особенно в России», - написала в соцсетях режиссер Рената Литвинова, опубликовав видео с признанием Касаткиной.

Выступающая в Испании футболистка сборной России Надежда Карпова, сделавшая каминг-аут в июне, также поддержала Дарью смайликами с радугой и сердечками.

Спортсменку защитили и известные телеведущие Дмитрий Губерниев с Василием Уткиным.

«Дарья — молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно — только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива. Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто нос свой не совал. Я ее люблю как прекрасную теннисистку. Мне все равно, с кем живет Элтон Джон, если он пишет прекрасные песни, или Томас Дейли, если он здорово прыгает в воду. Это их личное дело, как и личное дело Дарьи Касаткиной. Я как приверженец замечательной старомодной сексуальной ориентации за нее очень рад», — признался Губерниев в интервью «Матч ТВ».

Со своей стороны, Уткин указал, что государству не надо лезть «в постели своих граждан».

«Подумать только, сколько народу считает своей постель Даши Касаткиной. Ведь считает! Потому что, если б не считало, то кого касается, кто там помимо неё лежит? Не, государству нечего делать в постели своих граждан», — уверен комментатор.

Тина Канделаки пока воздержалась от комментариев на эту тему. Зато экс-ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова, снимавшаяся в свое время для Playboy, а сейчас являющаяся менеджером Касаткиной и Рублева, написала в соцсетях: «Горжусь своими и Витей».