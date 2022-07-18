В Госдуме предложили запретить пропаганду ЛГБТ

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий введение запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В частности, предлагается ввести запрет на выдачу кинотеатрам прокатных удостоверений к фильмам, допускающим «пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений».

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Авторы законопроекта считают опасным для российского общества пропаганду образа жизни «чайлдфри», отмечает РБК.

Предлагается внести дополнения в закон о СМИ.

«После слов "пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости" дополнить словами "отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения"», - отмечается в тексте законопроекта.

Кроме того, предполагается внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», приравнивающие пропаганду ЛГБТ-ценностей к распространению информации, направленной на «пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды».

В числе авторов законопроекта депутаты Нина Останина, Яна Лантратова, Ольга Алимова, Николай Бурляев, Алексей Журавлев и Алексей Корниенко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГомосексуализмЛГБТГосдума
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