«Новая Земля вместо Филадельфии»: Звездного хоккеиста Федотова неожиданно забрали в армию

Болельщики называют ситуацию с Федотовым адом, эксперты и журналисты возмущены «шапито», при этом руководители хоккея хранят молчание.

В российском хоккее разгорается скандал, причем он не связан с западными санкциями, - по лучшему вратарю КХЛ Ивану Федотову ударили свои же.

Серебряного призера Олимпиады-2022 в Пекине задержали за уклонение от армии и, по данным СМИ, отправили в Североморск.

В межсезонье 25-летний Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», что, по мнению экспертов, могло не понравиться руководству ЦСКА.

Вратаря ЦСКА Федотова отправили в Североморск для службы в армии

ОЛИМПИЙСКОЕ СЕРЕБРО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Новости о задержании Федотова пришли из Санкт-Петербурга в первый день июля.

Сообщалось, что обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА уличён в уклонении от воинской службы и ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 328 УК РФ.

Федотова задержали после тренировки и доставили в военкомат, где хоккеисту стало плохо. После этого вратаря отправили в Военно-морской госпиталь, и он перестал выходить на связь.

«Ивана ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», – сказал в воскресенье РИА Новости адвокат Федотова Алексей Пономарёв.

По данным ТАСС, голкипер «Филадельфии» сейчас находится в городе Североморск Мурманской области и будет проходить службу на Новой Земле — архипелаге в Северном Ледовитом океане между Карским и Баренцевым морями.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отказался комментировать ситуацию с задержанием Федотова.

«Тема с Федотовым — без комментариев», – сказал он РБК.

Зато на комментарии этой дикой ситуации не скупятся журналисты, эксперты и болельщики.

«История с вратарем ЦСКА Федотовым, если ее рассматривать с разных сторон, становится только уродливее и отвратительнее с каждым новым ракурсом. Господа лояльные! Два вопросца. Вы вообще знаете, что призыв в армию - оч строго прописанная в законе процедура, и то, как взяли Федотова - незаконно?» - написал в Telegram комментатор Василий Уткин.

Другой комментатор, Дмитрий Губерниев и вовсе не смог удержаться от непечатных слов.

«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали!!! Ждём реакции ЦСКА, КХЛ, ФХР, ОКР и Минспорта!!!! Ибо все это ***. Я очень надеюсь утром или днём услышать и увидеть реакцию хоккейной и спортивной общественности России! И, разумеется, слова и мотивировка тех, кто принимал решение!» - возмутился Губерниев.

При этом он несколько раз подчеркнул, что хотел бы услышать мнение о ситуации с Федотовым звездного хоккеиста Александра Овечкина, который сейчас проводит бурные каникулы в России.

«Не хочу ли поговорить про Федотова? Нет, а зачем?» — процитировал ответ Овечкина телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Вместе с тем Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», успел за последние дни сыграть в футбол против блогеров из «Амкала», спеть на концерте группы «Руки Вверх» и посетить вечеринку певца Егора Крида.

Судя по всему, эти темы ему интереснее дальнейшей судьбы коллеги.

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ШАПИТО, ФАНТАЗИИ И АД

Большинство спортивных функционеров молчат или говорят, что законы надо исполнять и Федотов виноват сам.

Однако бывший тренер сборной России Владимир Плющев подтвердил, что проблемы Федотова могут связаны с позицией ЦСКА.

«Не знаю, что это за такое шапито идет и кто это режиссирует. Как-то не очень это дело вяжется и с призывом, у нас всегда призывная комиссия идет весной, людей вызывают в военкоматы, приглашают на медкомиссию и так далее. Мне кажется, здесь вмешались потусторонние силы какие-то. (…) На протяжении сезона он находился в ЦСКА, в системе вооруженных сил, был в Москве, все вопросы, связанные с его дальнейшей службой, можно было решать там. Никто не мешал вручить ему повестку, когда он подписывал контракт с ЦСКА. И вдруг сейчас все так моментально закрутилось и завертелось (…) Половина игроков в КХЛ, если не больше, призывного возраста. Не знаю, почему к нему такое отношение. Скорее всего, действительно связано с тем, что он подписал контракт с "Филадельфией", с американским клубом, кому-то это очень не понравилось», - сказал Плющев «Чемпионату».

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал не торопиться с выводами.

«Торопиться с выводами и фантазировать не стоит. Что на самом деле произошло, ответить смогут только ЦСКА и сам игрок. Нужна достоверная информация. Ходит много слухов: про контракт в НХЛ, про работу с ЦСКА. Но только один или другой источник может раскрыть полноту картины. Надо набраться терпения и дождаться реальной картинки — сегодня или завтра она будет», — предположил депутат.
СМИ: Лучший вратарь КХЛ Федотов задержан за уклонение от армии

Однако болельщики в интернете уже давно сделали свои выводы

«Спасибо от любимой страны Ивану за Олимпиаду. Вот ведь злостный уклонист, так хорошо прятался столько лет!» - указал velm.

«Он в шлеме был, поэтому не узнавали и не задерживали», - объяснил казус casazaf.

«Какой же ад...», - констатировал fuze.

Между тем, dagorat поинтересовался, «когда будет отправлен на Курилы или на Землю Франца-Иосифа» другой вратарь - внук главы ФХР Максим Третьяк, которому сейчас также, как и Федотову, 25 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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