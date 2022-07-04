«Новая Земля вместо Филадельфии»: Звездного хоккеиста Федотова неожиданно забрали в армию

ОЛИМПИЙСКОЕ СЕРЕБРО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Новости о задержании Федотова пришли из Санкт-Петербурга в первый день июля.

Сообщалось, что обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА уличён в уклонении от воинской службы и ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 328 УК РФ.

Федотова задержали после тренировки и доставили в военкомат, где хоккеисту стало плохо. После этого вратаря отправили в Военно-морской госпиталь, и он перестал выходить на связь.

«Ивана ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», – сказал в воскресенье РИА Новости адвокат Федотова Алексей Пономарёв.

По данным ТАСС, голкипер «Филадельфии» сейчас находится в городе Североморск Мурманской области и будет проходить службу на Новой Земле — архипелаге в Северном Ледовитом океане между Карским и Баренцевым морями.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отказался комментировать ситуацию с задержанием Федотова.

«Тема с Федотовым — без комментариев», – сказал он РБК.

Зато на комментарии этой дикой ситуации не скупятся журналисты, эксперты и болельщики.

«История с вратарем ЦСКА Федотовым, если ее рассматривать с разных сторон, становится только уродливее и отвратительнее с каждым новым ракурсом. Господа лояльные! Два вопросца. Вы вообще знаете, что призыв в армию - оч строго прописанная в законе процедура, и то, как взяли Федотова - незаконно?» - написал в Telegram комментатор Василий Уткин.

Другой комментатор, Дмитрий Губерниев и вовсе не смог удержаться от непечатных слов.

«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали!!! Ждём реакции ЦСКА, КХЛ, ФХР, ОКР и Минспорта!!!! Ибо все это ***. Я очень надеюсь утром или днём услышать и увидеть реакцию хоккейной и спортивной общественности России! И, разумеется, слова и мотивировка тех, кто принимал решение!» - возмутился Губерниев.

При этом он несколько раз подчеркнул, что хотел бы услышать мнение о ситуации с Федотовым звездного хоккеиста Александра Овечкина, который сейчас проводит бурные каникулы в России.

«Не хочу ли поговорить про Федотова? Нет, а зачем?» — процитировал ответ Овечкина телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Вместе с тем Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», успел за последние дни сыграть в футбол против блогеров из «Амкала», спеть на концерте группы «Руки Вверх» и посетить вечеринку певца Егора Крида.

Судя по всему, эти темы ему интереснее дальнейшей судьбы коллеги.