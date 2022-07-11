«Кошмар герцогини!» Россия и Казахстан делят победу Рыбакиной на Уимблдоне
В Казахстане возмущены словом «продукт» по отношению к теннисистке, в России считают ее победу «своей», а в Англии сочувствуют Кейт Миддлтон.
Россия и Казахстан третий день «меряются вкладами» в победу теннисистки Елены Рыбакиной на престижном Уимблдонском турнире.
Глава ФТР Шамиль Тарпищев назвал Рыбакину «нашим продуктом», в Казахстане в ответ указали на минимальные заслуги России.
Тем временем британские СМИ называют кошмаром то, что герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон пришлось вручать награду уроженке Москвы.
СПОРЫ О «ПРОДУКТЕ»
Уимблдон, входящий в четверку турниров «Большого шлема», прошел в этом году без участия российских теннисистов. При этом победительницей женского турнира стала 23-летняя Елена Рыбакина, родившаяся в Москве, но с 2018 года выступающая за Казахстан.
По мере приближения Рыбакиной к финалу ей задавали все больше провокационных вопросов о том, считает ли она себя русской, а в преддверии решающего матча президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал ее «нашим продуктом».
«Не о таком финале Уимблдона мечтали англичане? По-моему, они ни о чем уже не мечтают. Приятно, что Елена в финале Уимблдона сыграет, она наш продукт», - сказал Шамиль Анвярович РИА Новости.
Рыбакина финал выиграла, обыграв вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Тарпищев сказал в этой связи, что Уимблдон «выиграли мы».
«Это очень приятно! Рыбакина молодец! Мы побеждаем на Уимблдонском турнире», - восхитился глава ФТР, однако в понедельник его словами возмутились в Казахстане.
«Считаю неуместным использовать термин «продукт», поскольку мы говорим о личности, которую не штампуют на заводе, а к которой нужно найти подход и ключи. Этим много занимались тренеры и даже лично президент федерации. Огромную работу проделала сама Елена, а также родители. Заслуги ФТР в этом отношении минимальны, хотя конкурентная среда России, безусловно, сыграла свою роль на ранних этапах», - сказал «Матч ТВ» вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.
Однако Тарпищев продолжил заочную полемику и вновь дважды называл Рыбакину «продуктом».
«Это раздувается — какой в этом смысл? Она у нас занималась с шести лет и до 18 — какие минимальные заслуги? Это просто перетягивают канат. Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы. Не было бы этих 12 лет, которые она была у нас, то что бы было? Не знаю, кому эти дискуссии нужны. Я сказал, как есть. Я не рассуждаю, правильно или нет. Ясно, что продукт нашей школы. Этого никто не может отрицать», - сказал он «Чемпионату».
Со своей стороны, знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников не стал называть девушку «продуктом», но призвал не обесценивать вклад России в ее успех.
«Однозначно есть вклад российского тенниса в успехи Елены. Кто научил её бить справа и слева? Безусловно, кто-то из российских специалистов, которые разбираются в теннисе. Я ни в коем случае не умаляю заслугу Казахстана, который дал определённую финансовую возможность, когда было тяжело. Отрицать нельзя. Заслуга общая — и России, и Казахстана», — сказал двукратный победитель турниров «Большого шлема».
А вот экс-ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова, освещавшая там теннис и снимавшаяся для Playboy, задалась вопросом, «что несет» Тарпищев.
«Что он несёт? Шамиль Анвярович, лично вы к успеху Лены не имеете никакого отношения! Когда нужна была помощь – в ФТР деньги не нашли. А тут "Рыбакина – наш продукт". Стыдно. Победа Лены – заслуга её семьи», — написала Тартакова в соцсетях.
КОШМАР ГЕРЦОГИНИ И «ЖМУРКИ»
Между тем, в Англии до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что на фоне антироссийской истерии турнир, проходивший на аристократичной траве Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, выиграла девушка, которую многие считают «русской».
На женском финале присутствовала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая поздравила Рыбакину с победой на Уимблдоне и вручила ей главный приз.
«Худший кошмар правительства Великобритании становится явью, когда Кейт Миддлтон вручает уимблдонский трофей россиянке», — написал в этой связи журналист британского таблоида The Sun Самуэль Стрит.
Со своей стороны, семикратный победитель турниров «Большого шлема», американец Джон Макинрой прямым текстом назвал Рыбакину «русской».
«Я не хочу лезть в политику, но она русская. Её родители живут в Москве», - сказал он в эфире BBC во время вручения трофея победительнице Уимблдона.
Самой Елене Рыбакиной во время турнира пришлось отбиваться от провокационных вопросов журналистов, в частности, о том, чувствует ли он себя русской.
«А что для вас значить "чувствовать"? Я играю в теннис, наслаждаюсь временем здесь. Я сочувствую игрокам, которые не смогли попасть сюда. Но я просто наслаждаюсь игрой здесь и стараюсь сделать всё возможное. Я уже давно выступаю за Казахстан и очень рада представлять Казахстан. В меня поверили. Больше нет вопросов о том, что я чувствую. Да, я родилась в России, но представляю Казахстан», - сказала Елена в преддверии финала.
На послематчевой пресс-конференции чемпионке Уимблдона пришлось отвечать на вопрос о возможной «политизации» ее победы в России.
«Как я уже говорила в предыдущих интервью, я играю за Казахстан очень давно. Я представляла эту страну на крупнейших турнирах, на Олимпийских играх, что было моей мечтой. Я не знаю, как это преподнесут. Имею в виду, всегда будут какие-то новости, но я ничего с этим поделать не могу. Со своей стороны только могу сказать, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где родиться. Люди верили в меня. Казахстан так меня поддержал. Даже сегодня было столько слов поддержки. Я видела флаги», — подчеркнула теннисистка.
Тем временем российские болельщики в интернете склоняются к тому, что Россия в свое время «бросила» Рыбакину и у Казахстана больше оснований считать эту победу «своей».
«Я согласен с федерацией Казахстана. Нельзя таким унизительным словом называть живого человека», - написал sidvicious2k17 о «продукте» Тарпищева.
«Я понимаю, что мы, Россия, ее воспитали, вложили в нее много, заложили фундамент. Но доросла до Уимблдона она уже в Казахстане. Надо просто порадоваться за девочку и позлорадствовать над англичанами», - предложил warlocksoft.
«Давайте, наконец, радоваться успеху и не тянуть одеяло в свою сторону. Лена молодец!!! Все русские люди с доброй душой и чистым сердцем желают Лене дальнейших успехов и развития», - призвала к миру galantgala.
Однако jokerwearsprada не удержался от того, чтобы вспомнить фильм «Жмурки»: «А кем должна чувствовать себя русская, казашкой? Кричать нет, я не русская, я казашка?)) Как Баклажан в Жмурках кричал, что он русский?»
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