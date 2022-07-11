«Кошмар герцогини!» Россия и Казахстан делят победу Рыбакиной на Уимблдоне

СПОРЫ О «ПРОДУКТЕ»

Уимблдон, входящий в четверку турниров «Большого шлема», прошел в этом году без участия российских теннисистов. При этом победительницей женского турнира стала 23-летняя Елена Рыбакина, родившаяся в Москве, но с 2018 года выступающая за Казахстан.

По мере приближения Рыбакиной к финалу ей задавали все больше провокационных вопросов о том, считает ли она себя русской, а в преддверии решающего матча президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал ее «нашим продуктом».

«Не о таком финале Уимблдона мечтали англичане? По-моему, они ни о чем уже не мечтают. Приятно, что Елена в финале Уимблдона сыграет, она наш продукт», - сказал Шамиль Анвярович РИА Новости.

Рыбакина финал выиграла, обыграв вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Тарпищев сказал в этой связи, что Уимблдон «выиграли мы».

«Это очень приятно! Рыбакина молодец! Мы побеждаем на Уимблдонском турнире», - восхитился глава ФТР, однако в понедельник его словами возмутились в Казахстане.

«Считаю неуместным использовать термин «продукт», поскольку мы говорим о личности, которую не штампуют на заводе, а к которой нужно найти подход и ключи. Этим много занимались тренеры и даже лично президент федерации. Огромную работу проделала сама Елена, а также родители. Заслуги ФТР в этом отношении минимальны, хотя конкурентная среда России, безусловно, сыграла свою роль на ранних этапах», - сказал «Матч ТВ» вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Однако Тарпищев продолжил заочную полемику и вновь дважды называл Рыбакину «продуктом».

«Это раздувается — какой в этом смысл? Она у нас занималась с шести лет и до 18 — какие минимальные заслуги? Это просто перетягивают канат. Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы. Не было бы этих 12 лет, которые она была у нас, то что бы было? Не знаю, кому эти дискуссии нужны. Я сказал, как есть. Я не рассуждаю, правильно или нет. Ясно, что продукт нашей школы. Этого никто не может отрицать», - сказал он «Чемпионату».

Со своей стороны, знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников не стал называть девушку «продуктом», но призвал не обесценивать вклад России в ее успех.

«Однозначно есть вклад российского тенниса в успехи Елены. Кто научил её бить справа и слева? Безусловно, кто-то из российских специалистов, которые разбираются в теннисе. Я ни в коем случае не умаляю заслугу Казахстана, который дал определённую финансовую возможность, когда было тяжело. Отрицать нельзя. Заслуга общая — и России, и Казахстана», — сказал двукратный победитель турниров «Большого шлема».

А вот экс-ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова, освещавшая там теннис и снимавшаяся для Playboy, задалась вопросом, «что несет» Тарпищев.

«Что он несёт? Шамиль Анвярович, лично вы к успеху Лены не имеете никакого отношения! Когда нужна была помощь – в ФТР деньги не нашли. А тут "Рыбакина – наш продукт". Стыдно. Победа Лены – заслуга её семьи», — написала Тартакова в соцсетях.