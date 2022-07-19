В Федерации тенниса России не стали комментировать каминг-аут Касаткиной
Руководитель пресс-службы Федерации тенниса России (ФТР) Илья Вержба заявил, что сексуальная ориентация - «абсолютно личное дело каждого», сообщает NEWS.ru.
Он отказался комментировать каминг-аут первой ракетки РФ Дарьи Касаткиной. По его словам, оценивать такие вещи каким-либо образом - «не прерогатива Федераци».
«Мы точно не будем комментировать ориентацию наших спортсменов. Это абсолютно личное дело каждого. Неважно, занимается ли он спортом или нет. Это точно не прерогатива Федерации», — заключил Вержба.
Ранее Касаткина объявила о своей нетрадиционной ориентации, сообщает RT.
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