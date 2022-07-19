В Федерации тенниса России не стали комментировать каминг-аут Касаткиной

Он отказался комментировать каминг-аут первой ракетки РФ Дарьи Касаткиной. По его словам, оценивать такие вещи каким-либо образом - «не прерогатива Федераци».

«Мы точно не будем комментировать ориентацию наших спортсменов. Это абсолютно личное дело каждого. Неважно, занимается ли он спортом или нет. Это точно не прерогатива Федерации», — заключил Вержба.

Ранее Касаткина объявила о своей нетрадиционной ориентации, сообщает RT.