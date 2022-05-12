Nike прекратила спонсировать «Спартак»
Московский «Спартак» официально объявил о прекращении сотрудничества с американской компанией Nike.
«Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне», - говорится в сообщении футбольного клуба.
Теперь «Спартак» занят поисками нового поставщика формы и экипировки.
Накануне красно-белые вышли в финал Кубка России, где встретятся с московским «Динамо». При этом в Премьер-лиге «Спартак» занимает девятое место.
Компания Nike с 2005 года являлась техническим спонсором «Спартака». В середине марта на фоне ухода из России компании Adidas, Nike заявила, что продолжит работу в нашей стране после корректировки цен из-за колебаний курса рубля.
28 февраля из-за событий на Украине российские футбольные сборные и клубы отстранили от всех турниров. В частности, «Спартак» выгнали из Лиги Европы УЕФА.
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