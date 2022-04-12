Режут подделки с «Садовода»: Стилист обвинил модниц в хайпе на Chanel

Модницы, которые обиделись на Chanel, вероятно, портят не оригинальные сумки бренда, а дешевые подделки, заявил международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.

«Такие культовые сумки не так просто купить, особенно если они оригинальные. Сейчас многие сумки начинают резать, но ходят слухи, что режут на самом деле какие-то фейки, которые продаются на «Садоводе». Многие говорят, зачем сейчас резать сумку за миллион, которую сейчас невозможно купить, лучше продать ее. Лучше купить сумку на «Садоводе» за 3 тысячи рублей, создать себе хайп. Мы видели многие ролики - Виктория Боня, Катя Гусева и другие люди их резали», - отметил он

Ранее Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не будет заниматься порчей сумок от бренда Chanel, а может провести благотворительный аукцион.

