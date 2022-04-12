Режут подделки с «Садовода»: Стилист обвинил модниц в хайпе на Chanel
Александр Белов напомнил, что сейчас сумки бренда купить невозможно, поэтому модницы могут их выгодно продать.
Модницы, которые обиделись на Chanel, вероятно, портят не оригинальные сумки бренда, а дешевые подделки, заявил международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.
«Такие культовые сумки не так просто купить, особенно если они оригинальные. Сейчас многие сумки начинают резать, но ходят слухи, что режут на самом деле какие-то фейки, которые продаются на «Садоводе». Многие говорят, зачем сейчас резать сумку за миллион, которую сейчас невозможно купить, лучше продать ее. Лучше купить сумку на «Садоводе» за 3 тысячи рублей, создать себе хайп. Мы видели многие ролики - Виктория Боня, Катя Гусева и другие люди их резали», - отметил он
Ранее Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не будет заниматься порчей сумок от бренда Chanel, а может провести благотворительный аукцион.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- «Игровая приставка». Милонов назвал свой главный японский актив
- Ле Пен выступила против санкций в отношении поставок энергоносителей из РФ
- Для охраны Белгорода формируются народные дружины
- Путин поручил удвоить кешбэк для путешествующих на Дальний Восток
- Собянин: В Москве установлен единый размер пособий на детей из нуждающихся семей
- «Ты беременна, глупышка». Бритни Спирс объявила, что ждёт третьего ребенка
- В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями
- Россиян предупредили о всплеске страхового мошенничества
- Первые природные пожары зафиксировали в Тюменской области
- Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru