Директор «Ролан Гаррос» пригрозила отстранить поддерживающих Путина теннисистов

Директор Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») Амели Моресмо предупредила, что за заявления в поддержку президента России Владимира Путина к теннисистам могут быть применены санкции, сообщает радиоканал Franceinter.

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По её словам, справедливого решения в любом случае не будет, поэтому было решено действовать в соответствии с позицией министерства спорта Евросоюза.

«Мы принимаем не команды, а отдельных спортсменов. Очевидно, если спортсмен, например, выступит в прессе и поддержит Владимира Путина, санкции будут приняты», — сказала Моресмо.

Она подчеркнула, что речь идёт о российских и белорусских теннисистах, которые примут участие в турнире в качестве «отдельных спортсменов, без флага и гимна». «Ролан Гаррос» пройдёт в Париже с 22 мая по 5 июня 2022 года.

Ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отстранил от участия в Уимблдонском турнире российских и белорусских теннисистов, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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